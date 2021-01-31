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Uyanış: Büyük Selçuklu 19. Bölüm 2. Fragmanı! Sultan Melikşah öldü mü?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 18. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Gözler yayınlanacak 19. bölüm fragmanına çevrilmişti. Uyanış: Büyük Selçuklu 19. Bölüm 2. Fragmanı
GÜNDEM 31.01.2021, 01:04
TRT1'in reyting rekorları kıran sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 18. bölümle yine çok konuşulacak sahneler yer almıştı. Merakla beklenen Uyanış Büyük Selçuklu 19. Bölümünde neler olacak? Sevilen dizide gözler şimdi 19. yeni bölüm fragmanına çevrilmişti. Uyanış: Büyük Selçuklu 19. Bölüm 2. Fragmanı da yayınlandı.
Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 1 Şubat Pazartesi TRT1 ekranlarında olacak. Heyecanla beklenen dizinin yayın saati ise 20:00
Hasan Sabbah, Rüstem, Behram ve nice fedaisinin ölümünden sorumlu tuttuğu Sencer’den intikam almak için onu bir pusuya çekmişti. Sencer’i bu pusudan kurtarmak için son anda yetişen Melikşah, Sabbah’ın bir tertibi neticesinde zehirlenmiş ve bu zehrin tesiriyle yere yığılmıştı. Sencer, Melikşah’ın canına zeval gelmesin diye kendisini siper etmişti. Sencer, Melikşah’ı Faysal ve Sabbah’tan koruyabilecek midir? Onları bu müşkül vaziyetten kim kurtaracaktır?
Öte yandan hamile kalarak Zübeyde ile olan yarışında bir koz elde etmeyi başaran Terken, daha da güçlenebilmek adına Tacülmülk’ü Nizamülmülk ve Zübeyde’ye karşı yeni ittifaklar bulması yönünde uyarmıştır. Bunun neticesinde Tacülmülk hangi tehlikeli düşmanla işbirliği yapmanın eşiğine gelecektir? Göze girebilmek için girişeceği hangi eylem kendisini zora sokacaktır?
Diğer taraftan sarayda görev yaptığı yıllarda Selçuklu’nun birçok gizli belgesini kaçırmayı başarmış olan Hasan Sabbah, bu gizli belgeleri Selçuklu’yu yıkmak için harekete geçmiş olan Haçlı kontlarına ve Selçuklu topraklarında dehşet saçan Markus’a teslim edebilecek midir? Sencer, bu belgeleri ele geçirmeyi başarıp Sabbah ile Haçlı kontlarının ortaklaşa girişeceği yıkım faaliyetlerine engel olabilecek midir?
Maruz kaldığı zehrin tesiriyle ölümle pençeleşmekte olan Melikşah’ın yokluğunda Isfahan’da ne gibi gelişmeler yaşanacaktır? Ahali ve ordu içinde başlayacak olan huzursuzluklar nasıl önlenecektir?
Sahneleri ile izleyicileri ekrana bağlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü 1 Şubat Pazartesi TRT1 ekranlarında olacak. Heyecanla beklenen dizinin yayın saati ise 20:00
Hasan Sabbah, Rüstem, Behram ve nice fedaisinin ölümünden sorumlu tuttuğu Sencer’den intikam almak için onu bir pusuya çekmişti. Sencer’i bu pusudan kurtarmak için son anda yetişen Melikşah, Sabbah’ın bir tertibi neticesinde zehirlenmiş ve bu zehrin tesiriyle yere yığılmıştı. Sencer, Melikşah’ın canına zeval gelmesin diye kendisini siper etmişti. Sencer, Melikşah’ı Faysal ve Sabbah’tan koruyabilecek midir? Onları bu müşkül vaziyetten kim kurtaracaktır?
Öte yandan hamile kalarak Zübeyde ile olan yarışında bir koz elde etmeyi başaran Terken, daha da güçlenebilmek adına Tacülmülk’ü Nizamülmülk ve Zübeyde’ye karşı yeni ittifaklar bulması yönünde uyarmıştır. Bunun neticesinde Tacülmülk hangi tehlikeli düşmanla işbirliği yapmanın eşiğine gelecektir? Göze girebilmek için girişeceği hangi eylem kendisini zora sokacaktır?
Diğer taraftan sarayda görev yaptığı yıllarda Selçuklu’nun birçok gizli belgesini kaçırmayı başarmış olan Hasan Sabbah, bu gizli belgeleri Selçuklu’yu yıkmak için harekete geçmiş olan Haçlı kontlarına ve Selçuklu topraklarında dehşet saçan Markus’a teslim edebilecek midir? Sencer, bu belgeleri ele geçirmeyi başarıp Sabbah ile Haçlı kontlarının ortaklaşa girişeceği yıkım faaliyetlerine engel olabilecek midir?
Maruz kaldığı zehrin tesiriyle ölümle pençeleşmekte olan Melikşah’ın yokluğunda Isfahan’da ne gibi gelişmeler yaşanacaktır? Ahali ve ordu içinde başlayacak olan huzursuzluklar nasıl önlenecektir?
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