Uyanış: Büyük Selçuklu - 18.Bölüm Fragmanı! Uyanış Selçuklu yeni bölüm

Selçuklu dönemini ekranlara taşıyan TRT 1'in yeni dizisi "Uyanış: Büyük Selçuklu" reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan Uyanış Büyük Selçuklu'da heyecan ve aksiyon hız kesmeden devam ediyor.

Batınilerin kirli yüzünü aşikâr eden Sencer'ın sırrı ifşa olacak mı?

Faysal’ın aslında bir Batıni olduğunu ve Markus’la arasındaki kirli bağlantıyı ortaya çıkacak mı?

Sencer Başulu’yu ağır yaralayan ve Korkut Bey’i şehit eden Markus’tan intikamını alacak mı?

Heyecan aksiyon dolu bir bölüm daha geride kalırken izleyiciler Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 18. Bölüm fragmanını merak ediyordu.

TRT 1 ekranlarında her hafta adından söz ettiren Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 18. Bölüm fragmanı yayımlandı.

