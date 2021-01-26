Uyanış: Büyük Selçuklu 18. Bölümde final sahnesi şoke etti
Uyanış: Büyük Selçuklu 18. Bölümde adeta yer yerinden sallandı. Final sahnesi ile izleyicilere ekrana kilitleyen Uyanış: Büyük Selçuklu 18. Bölümde neler oldu?
GÜNDEM 26.01.2021, 00:04
Uyanış: Büyük Selçuklu 18.Bölümünde heyecan yine doruktaydı. TRT 1 ekranlarının kısa sürede sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 18. bölüm ile ekranlarda yerini aldı. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümü ve özellikle final sahnesi izleyenleri ekran başına kitlerken sosyal medyayı da salladı.
İşte sosyal medyayı sallayan Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm detayları…
Zübeyde Hatun Sencer'in sırrını Sultan Melikşah'a söyleyecek mi?
Nizamülmülk Zübeyde Hatun'u nasıl engelleyecek?
Sencer’in Faysal’dan alıp devlet adına el koyduğu altınlar onu haçlılara götürecek mi?
Faysal’ın bir hain olduğu ortaya çıkacak mır?
Sencer nasıl bir tuzağa çekildi?
Sencer'in hangi silah arkadaşı şehit oldu?
Sultan Melikşah Batiniler tarafından zehirlendi. Sultan Melikşah ölecek mi?
Melikşah Sencer'in oğlu olduğunu nasıl anladı?
Hasan Sabbah tarafından tuzağa çekilen Sencer ve Melikşah yolun sonuna mı geldi.
Uyanış: Büyük Selçuklu 18. Bölümde
İşte sosyal medyayı sallayan Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm detayları…
Zübeyde Hatun Sencer'in sırrını Sultan Melikşah'a söyleyecek mi?
Nizamülmülk Zübeyde Hatun'u nasıl engelleyecek?
Sencer’in Faysal’dan alıp devlet adına el koyduğu altınlar onu haçlılara götürecek mi?
Faysal’ın bir hain olduğu ortaya çıkacak mır?
Sencer nasıl bir tuzağa çekildi?
Sencer'in hangi silah arkadaşı şehit oldu?
Sultan Melikşah Batiniler tarafından zehirlendi. Sultan Melikşah ölecek mi?
Melikşah Sencer'in oğlu olduğunu nasıl anladı?
Hasan Sabbah tarafından tuzağa çekilen Sencer ve Melikşah yolun sonuna mı geldi.
Uyanış: Büyük Selçuklu 18. Bölümde
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