Reklam

Son Dakika

Uyanış: Büyük Selçuklu 18. Bölüm full izle! Final sahnesi şoke etti...

Uyanış: Büyük Selçuklu 18. Bölümde adeta yer yerinden sallandı. Final sahnesi ile izleyicilere ekrana kilitleyen dizide neler oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu 19. Bölüm fragmanı da yayınlandı...

GÜNDEM 26.01.2021, 06:59
Uyanış: Büyük Selçuklu 18. Bölüm full izle! Final sahnesi şoke etti...
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yine çok konuşulacak bir bölümle ekranlara geldi.
Geniş oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile kısa sürede herkesin beğenisini kazanan dizinin 18.Bölümünde heyecan yine doruktaydı.
Uyanış Büyük Selçuklu son bölümü ve özellikle final sahnesi izleyenleri ekran başına kitlerken sosyal medyayı da salladı.
 İşte sosyal medyayı sallayan Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm detayları…
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 18.bölümde neler oldu?

Hasan Sabbah’ı ölümden kurtaracak olan kişi kim?
Markus, Sencer’in intikamından nasıl kurtulacak?
Zübeyde Hatun Sencer'in sırrını Sultan Melikşah'a söyleyecek mi?
Nizamülmülk Zübeyde Hatun'u nasıl engelleyecek?
Sencer’in Faysal’dan alıp devlet adına el koyduğu altınlar onu haçlılara götürecek mi?
Faysal’ın bir hain olduğu ortaya çıkacak mır? 
Sencer nasıl bir tuzağa çekildi?
Sencer'in hangi silah arkadaşı şehit oldu?
Sultan Melikşah Batiniler tarafından zehirlendi. Sultan Melikşah ölecek mi?
Melikşah Sencer'in oğlu olduğunu nasıl anladı?
Hasan Sabbah tarafından tuzağa çekilen Sencer ve Melikşah yolun sonuna mı geldi.

TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 19. bölümü 1 Şubat 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak.

Saldırıya uğrayan Başulu’ya Melikşah’ın teşvik etmesiyle geçmiş olsun için giden Zübeyde büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Zira Sencer’in annesi diye gittiği Başulu, yıllar önce saraydan sürgün edilmiş Kıpçakların kızı Başulu’dan başkası değildi. Başulu’yu gördüğü ilk anda tanıyan ve sırrı öğrenecek olan Zübeyde’nin tutumu ne olacaktır? Paydaşı oluverdiği bu tehlikeli sırrı Melikşah’a açacak mıdır? Öte yandan Zübeyde’nin saraya gelmesiyle saraydaki dengeler Terken’in aleyhine değişmiş, hem başhatunluk makamından olmuş hem de Melikşah’tan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Terken’i içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtaracak olan müjde ne olacaktır? Başulu’yu ağır yaralayan, Korkut Bey’i şehit eden ve birçok masum insanın kanına giren Markus, Sencer’in intikamından nasıl kurtulacaktır? Diğer taraftan Hasan Sabbah, peşine düşen Melikşah ve Nizamülmülk’ün gazabından kurtulmak için uçurumdan ölüme atlamıştı. Hasan Sabbah’ı pençesine düştüğü ölümden kurtaracak olan kişi kim olacaktır? Nasıl kurtaracaktır? Sencer’in Faysal’dan alıp devlet adına el koyduğu altınlar onu haçlılara götürecek midir? Bu yolla Faysal’ın bir hain olduğu ortaya çıkacak mıdır? Haçlılar, Faysal’ın elinden alınan altınlarını Selçuklu’dan hangi yolla alacaklardır? İlteber, Turna’nın içler acısı halini görüp kızının Faysal’la evlenmesine izin vermemişti. İlteber, Turna’nın Sencer ile evlenmesine müsaade edecek midir? Turna ile Sencer’in arasına giren soğukluğun sebebi ne olacaktır?

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 26 Ocak 2021
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13