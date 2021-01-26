Uyanış: Büyük Selçuklu 18. Bölüm full izle! Final sahnesi şoke etti...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yine çok konuşulacak bir bölümle ekranlara geldi.

Geniş oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile kısa sürede herkesin beğenisini kazanan dizinin 18.Bölümünde heyecan yine doruktaydı.

Uyanış Büyük Selçuklu son bölümü ve özellikle final sahnesi izleyenleri ekran başına kitlerken sosyal medyayı da salladı.

İşte sosyal medyayı sallayan Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm detayları…

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 18.bölümde neler oldu?



Hasan Sabbah’ı ölümden kurtaracak olan kişi kim?

Markus, Sencer’in intikamından nasıl kurtulacak?

Zübeyde Hatun Sencer'in sırrını Sultan Melikşah'a söyleyecek mi?

Nizamülmülk Zübeyde Hatun'u nasıl engelleyecek?

Sencer’in Faysal’dan alıp devlet adına el koyduğu altınlar onu haçlılara götürecek mi?

Faysal’ın bir hain olduğu ortaya çıkacak mır?

Sencer nasıl bir tuzağa çekildi?

Sencer'in hangi silah arkadaşı şehit oldu?

Sultan Melikşah Batiniler tarafından zehirlendi. Sultan Melikşah ölecek mi?

Melikşah Sencer'in oğlu olduğunu nasıl anladı?

Hasan Sabbah tarafından tuzağa çekilen Sencer ve Melikşah yolun sonuna mı geldi.



TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 19. bölümü 1 Şubat 2021 Pazartesi akşamı yayınlanacak.



Saldırıya uğrayan Başulu’ya Melikşah’ın teşvik etmesiyle geçmiş olsun için giden Zübeyde büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Zira Sencer’in annesi diye gittiği Başulu, yıllar önce saraydan sürgün edilmiş Kıpçakların kızı Başulu’dan başkası değildi. Başulu’yu gördüğü ilk anda tanıyan ve sırrı öğrenecek olan Zübeyde’nin tutumu ne olacaktır? Paydaşı oluverdiği bu tehlikeli sırrı Melikşah’a açacak mıdır? Öte yandan Zübeyde’nin saraya gelmesiyle saraydaki dengeler Terken’in aleyhine değişmiş, hem başhatunluk makamından olmuş hem de Melikşah’tan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Terken’i içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtaracak olan müjde ne olacaktır? Başulu’yu ağır yaralayan, Korkut Bey’i şehit eden ve birçok masum insanın kanına giren Markus, Sencer’in intikamından nasıl kurtulacaktır? Diğer taraftan Hasan Sabbah, peşine düşen Melikşah ve Nizamülmülk’ün gazabından kurtulmak için uçurumdan ölüme atlamıştı. Hasan Sabbah’ı pençesine düştüğü ölümden kurtaracak olan kişi kim olacaktır? Nasıl kurtaracaktır? Sencer’in Faysal’dan alıp devlet adına el koyduğu altınlar onu haçlılara götürecek midir? Bu yolla Faysal’ın bir hain olduğu ortaya çıkacak mıdır? Haçlılar, Faysal’ın elinden alınan altınlarını Selçuklu’dan hangi yolla alacaklardır? İlteber, Turna’nın içler acısı halini görüp kızının Faysal’la evlenmesine izin vermemişti. İlteber, Turna’nın Sencer ile evlenmesine müsaade edecek midir? Turna ile Sencer’in arasına giren soğukluğun sebebi ne olacaktır?



