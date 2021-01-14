Uyanış Büyük Selçuklu 17. Bölüm Fragmanı! Uyanış Selçuklu son bölüm
Uyanış Büyük Selçuklu son bölüme Hasan Sabbah'ın yakalanması damga vurmuştu. Uyanış: Büyük Selçuklu 17. son bölüm fragmanı yayınlandı.
GÜNDEM 14.01.2021, 10:52
Pazartesi akşamları ekranlara gelen dizinin gelecek bölümünde Hasan Sabbah'ın baş dâî olduğu anlaşılıyor.
Hassan Sabah'ın yakalandığı son bölüm sonrası yeni bölüm merak ediliyordu.
Uyanış Büyük Selçuklu 17. bölüm fragmanında ise Melikşah'ın Hasan Sabbah'ın peşine düştüğü görülüyor.
Ayrıca geçen bölümde Bizanslı Markus'un saldırısına uğrayan Başulu Hatun öldü mü? sorusunun cevabı bu bölümde ortaya çıkacak.
Uyanış: Büyük Selçuklu, pazartesi akşamları saat 20.00'de TRT1'de
Hassan Sabah'ın yakalandığı son bölüm sonrası yeni bölüm merak ediliyordu.
Uyanış Büyük Selçuklu 17. bölüm fragmanında ise Melikşah'ın Hasan Sabbah'ın peşine düştüğü görülüyor.
Ayrıca geçen bölümde Bizanslı Markus'un saldırısına uğrayan Başulu Hatun öldü mü? sorusunun cevabı bu bölümde ortaya çıkacak.
Uyanış: Büyük Selçuklu, pazartesi akşamları saat 20.00'de TRT1'de
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