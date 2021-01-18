Uyanış Büyük Selçuklu 17. Bölüm 2. fragmanı! TRT1 18 Ocak yayın akışı

TRT1 yayın akışı bugün en çok araştırılan konular arasında yerini alırken TRT izleyicileri 18 Ocak 2021 tarihli yayın akışını sorguluyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı!

Uyanış: Büyük Selçuklu bugün 20.00'de TRT1'de...

Peki TRT1'de bugün başka hangi programlar var.

TRT1'de yayın akışı, bugün nasıl olacak?

İşte detaylar…



05:38 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40 Seksenler (Altyazılı)

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Kalk Gidelim

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55 Acemi Anneler

17:15 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

00:15 Gönül Dağı (Altyazılı)

03:15 52 Hafta

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

