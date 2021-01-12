Uyanış: Büyük Selçuklu 16. Bölüm! Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm izl

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 16. son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi.

Yürekleri yakan sahnelerle dolu Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümünde duygusal anlar yaşandı.

Dün akşam ekrana gelen son bölümde bazı sahneler izleyicinin adeta yüreğini titretti.

Başulu Hatun'un Bizanslı Markus tarafından saldırıya uğraması adeta şoke etti.

Sencer’in annesi Başulu Hatun bu bölümde ölerek diziye veda edeceği belirtiliyor.

Öte yandan son bölümde Hasan Sabbah Nizamülmülk'ün oyununa gelerek gerçek yüzü ortaya çıktı.

Gülperi karakterine can veren Şifanur Gül Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile yollarını ayıran bir başka isim oldu.



Hasan Sabbah, yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer’in şüphelerini üzerine çekmişti. Son olarak; başında olduğu Batıni teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı’nın Selçuklu’nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah, bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer’den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki; kitabı kurtardığı sırada, Sencer’e yakalanmıştı. Sencer, Hasan Sabbah’ın sırrını açığa çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah üzerine yöneltilecek olan kuvvetli suçlamalardan kurtulabilecek midir?

Öte yandan Elçin, Terken’in işlediği tüm suçları canı pahasına Melikşah’a anlatmıştı. Suçları aşikâr olmak üzere olan Terken, içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Adının karıştığı affedilemez suçlar neticesinde başhatunluk makamından azledilecek olan Terken’in yerine geçecek olan yeni başhatun kim olacaktır? Gelecek olan yeni başhatunla birlikte saraydaki dengeler hangi yönde değişecektir?

Şelemzar madenlerini eline geçirmeyi başarmış olan Faysal, Selçuklu Devleti’nin dikkatini üzerine çekmişti. Son olarak Rüstem’in madenlerine ait altının yük taşıyan arabalardan çıkmış olması Tapar’ı kendisine karşı kışkırtmış ve Tapar tarafından cezalandırılmıştı. Faysal kendisine yöneltilen şüphelerden ve uygulanan baskıdan kurtulabilmek için nasıl bir yol izleyecektir?

