Uyanış Büyük Selçuklu 16. Bölüm Fragmanı! İhanetin cezası kesiliyor...

Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölümü ile 4 Ocak akşamı TRT1 ekranlarında diziseverler ile buluştu.

Son bölümde Hasan Sabbah'ın yakalanması geceye damgasını vurmuştu.

Pazartesi akşamları yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizisinin yeni bölümü aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle seyircileri ekrana kilitleyecek.

Dizinin yeni bölüm fragmanı da izleyici karşısına çıktı.





