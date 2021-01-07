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Uyanış Büyük Selçuklu 16. Bölüm Fragmanı! İhanetin cezası kesiliyor...
TRT 1'de reyting rekorları kıran Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 16. Bölüm yeni fragmanı yayınlandı... Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümünde nefesler kesilecek...
GÜNDEM 07.01.2021, 13:17
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Uyanış Büyük Selçuklu 15. bölümü ile 4 Ocak akşamı TRT1 ekranlarında diziseverler ile buluştu.
Son bölümde Hasan Sabbah'ın yakalanması geceye damgasını vurmuştu.
Pazartesi akşamları yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizisinin yeni bölümü aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle seyircileri ekrana kilitleyecek.
Dizinin yeni bölüm fragmanı da izleyici karşısına çıktı.
Son bölümde Hasan Sabbah'ın yakalanması geceye damgasını vurmuştu.
Pazartesi akşamları yeni bölümüyle ekrana gelecek olan dizisinin yeni bölümü aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle seyircileri ekrana kilitleyecek.
Dizinin yeni bölüm fragmanı da izleyici karşısına çıktı.
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