Uyanış: Büyük Selçuklu 16. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Uyanış: Büyük Selçuklu 16. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 16. Yeni bölümü ile 11 Ocak pazartesi akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak.
GÜNDEM 11.01.2021, 14:10
Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç ve Hatice Şendil'in yer aldığı TRT'nin tarihi dizilerinden Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 15. Bölümüyle tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlemişti.
Sultan Melikşah ve Sultan Sencer'in hayatını ve liderliğini yaptığı Selçuklu Devleti'nin destansı hikayesi devam ediyor.
Büyük Selçuklu Devleti'nin Batınilerle mücadelesinin konu alındığı dizinin 16. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı.
Bizanslı Markus Sencer'den nasıl bir intikam alacak?
Arslantaş Başulu Hatun ve Hasan Sabbah ölüyor mu?
Hasan Sabbah, yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer’in şüphelerini üzerine çekmişti. Son olarak; başında olduğu Batıni teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı’nın Selçuklu’nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah, bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer’den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki; kitabı kurtardığı sırada, Sencer’e yakalanmıştı.
Sencer, Hasan Sabbah’ın sırrını açığa çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah üzerine yöneltilecek olan kuvvetli suçlamalardan kurtulabilecek midir?
Öte yandan Elçin, Terken’in işlediği tüm suçları canı pahasına Melikşah’a anlatmıştı. Suçları aşikâr olmak üzere olan Terken, içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Adının karıştığı affedilemez suçlar neticesinde başhatunluk makamından azledilecek olan Terken’in yerine geçecek olan yeni başhatun kim olacaktır? Gelecek olan yeni başhatunla birlikte saraydaki dengeler hangi yönde değişecektir?
Şelemzar madenlerini eline geçirmeyi başarmış olan Faysal, Selçuklu Devleti’nin dikkatini üzerine çekmişti.
Son olarak Rüstem’in madenlerine ait altının yük taşıyan arabalardan çıkmış olması Tapar’ı kendisine karşı kışkırtmış ve Tapar tarafından cezalandırılmıştı.
Faysal kendisine yöneltilen şüphelerden ve uygulanan baskıdan kurtulabilmek için nasıl bir yol izleyecektir?
Sultan Melikşah ve Sultan Sencer'in hayatını ve liderliğini yaptığı Selçuklu Devleti'nin destansı hikayesi devam ediyor.
Büyük Selçuklu Devleti'nin Batınilerle mücadelesinin konu alındığı dizinin 16. bölüm ikinci fragmanı yayınlandı.
Bizanslı Markus Sencer'den nasıl bir intikam alacak?
Arslantaş Başulu Hatun ve Hasan Sabbah ölüyor mu?
Hasan Sabbah, yapmaya mecbur olduğu eylemler neticesinde Nizamülmülk ve Sencer’in şüphelerini üzerine çekmişti. Son olarak; başında olduğu Batıni teşkilatlanmasının birçok sırrını içinde barındıran Sırlar Kitabı’nın Selçuklu’nun eline geçmek üzere olduğunu bilen Hasan Sabbah, bizzat harekete geçmiş ve kitabı Sencer’den önce bulmayı başarmıştı. Ne var ki; kitabı kurtardığı sırada, Sencer’e yakalanmıştı.
Sencer, Hasan Sabbah’ın sırrını açığa çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah üzerine yöneltilecek olan kuvvetli suçlamalardan kurtulabilecek midir?
Öte yandan Elçin, Terken’in işlediği tüm suçları canı pahasına Melikşah’a anlatmıştı. Suçları aşikâr olmak üzere olan Terken, içine düştüğü bu durumdan nasıl kurtulacaktır? Adının karıştığı affedilemez suçlar neticesinde başhatunluk makamından azledilecek olan Terken’in yerine geçecek olan yeni başhatun kim olacaktır? Gelecek olan yeni başhatunla birlikte saraydaki dengeler hangi yönde değişecektir?
Şelemzar madenlerini eline geçirmeyi başarmış olan Faysal, Selçuklu Devleti’nin dikkatini üzerine çekmişti.
Son olarak Rüstem’in madenlerine ait altının yük taşıyan arabalardan çıkmış olması Tapar’ı kendisine karşı kışkırtmış ve Tapar tarafından cezalandırılmıştı.
Faysal kendisine yöneltilen şüphelerden ve uygulanan baskıdan kurtulabilmek için nasıl bir yol izleyecektir?
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