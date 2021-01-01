Uyanış: Büyük Selçuklu 15. Bölüm fragmanı yayımlandı

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan’ın ölümünün ardından tahta geçen Sultan Melikşah ve Sultan Sencer'in mücadelelerini anlatan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Her pazartesi seyirci ile buluşan dizinin son bölümü izleyicileri ekran başına kitlemişti.

Uyanış: Büyük Selçuklu 15. Bölüm fragmanı ise heyecan ve aksiyon dolu sahneleri ile yine büyük merak uyandırdı.

Peki Uyanış: Büyük Selçuklu 15. Bölümünde bu hafta neler olacak?



Sencer Hasan Sabbah'ı yakalıyor mu?

Sencer ve Arslantaş’ın akıbeti ne olacak?

Nizamülmülk ölecek mi?

Tüccar Faysal'ın kirli hesaplarında neler var?

Terken Hatun Elçin Hatun'a nasıl bir tuzak kurdu?

