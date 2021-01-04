Uyanış: Büyük Selçuklu 15. Bölüm 2. Fragmanı yayılandı.

Heyecan aksiyon dolu bir bölüm daha geride kalırken izleyiciler Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 15. Bölüm fragmanını merak ediyordu.

TRT 1 ekranlarında her hafta adından söz ettiren Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 15. Bölüm fragmanı yayımlandı.

Uyanış: Büyük Selçuklu Pazartesi günleri saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Faysal’ın kafilesini durdurup Rüstem’i yakalamaya çok yaklaşmış olan Sencer, Tapar tarafından engellenmiş, Rüstem’i yakalamaktan son anda alıkonulmuştu. Tapar ve Sencer saraya geldikleri vakit, Arslantaş, Rüstem’i saraya getirmeyi başarmıştı.

Arslantaş, Rüstem’i nasıl yakalamıştır?

Rüstem’in Şelemzar’dan çıkarmayı başardığı Sırlar Kitabı’nı ele geçirebilmiş midir? Altın kervanıyla Rüstem’i kaçıran Faysal’ın Batıni olduğu ortaya çıkacak mıdır?

Öte yandan Terken’in Nizamülmülk’ü ve Seferiye’yi zehirlediğinden emin olan Elçin, Firdevs üzerinden Terken’e bir tuzak kurup zehri yapan büyücünün mekânını bulmuştu. Ne var ki; büyücüyü bulmayı umduğu yerde iki ceset vardı; büyücü ve Nizamülmülk’ün ilacına zehri karıştıran Esma’nın cesetleriydi bunlar.

Terken tarafından bir tuzağa çekildiğini iş işten geçtikten sonra anlayan Elçin ne yapacaktır? Elçin’i cinayetle suçlayıp şantaj yaparak onu saraydan kovmayı başarmak üzere olan Terken’i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Andreas’ı savaşta mağlup eden ve onu ölümle cezalandıran Melikşah, ordusuyla birlikte Kuvel Kalesi’ne yürüyecektir. Bizans’la arasında bir denge unsuru olan Kuvel Kalesi’ni topraklarına katacak mıdır? Bizans ile nasıl bir antlaşmaya varacaktır?

Kuvel’den dönüş yolunda Melikşah’ı bekleyen sürpriz ne olacaktır?

Tüm bunların yanı sıra Andreas’ın gözden çıkarıldığını anladıktan sonra Markus’la ittifak kuran Sabbah’ın yeni planı ne olacaktır?

Kaos çıkarıp Haçlı orduları için uygun ortam hazırlamak için Selçuklu topraklarına gelen Markus’un ilk icraatı ne olacaktır?

