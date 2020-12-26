Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm 2. Fragmanı yayınladı!

İlk bölümü, 28 Eylül'de yayınlanan TRT'nin tarihi dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'ya ilgi artarak devam ediyor.

Her hafta büyük heyecanla beklenen yeni bölümden ikinci fragman da geldi.

Büyük ses getiren dizi, ilk bölümünden itibaren reytinglerde zirveye yerleşirken, sosyal medya platformlarında en çok konuşulanları arasındaki yerini koruyor.

Yapımcılığını Emre Konuk'un üstlendiği, Sedat İnci'nin yönettiği, Serdar Özönalan ile Emre Konuk'un senaristliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda ise; Ekin Koç, Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci, Mehmet Özgür, Cemal Toktaş, Osman Sonant, Leyla Feray, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Murat Garipağaoğlu, Nik Xhelilaj ve Erdem Akakçe yer alıyor.

Selçuklu Dönemi’ni ekrana taşıyan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisinde, Romalı savaşçı Markus karakterine hayat verecek isim Kaan Taşaner oldu.

Taşaner kökeni soylu bir aileye dayanan, olağanüstü zeki ve kurnaz biri olan 'Markus' olarak önümüzdeki bölümde izleyiciyle buluşacak.

Hasan Sabbah’ı yakalayıp gerçek kimliğini açık etmek üzere olan Sencer’i Melikşah durdurmuştu. Daha sonra Sencer’in Seyduna’nın peşine düşmesine izin vermeyen Melikşah, Arslantaş’ı kaçırarak devlete itaatsizlik eden ve Tacülmülk’ü darp eden Sencer’e nasıl bir ceza uygulayacaktır? Nizamülmülk’ü ve Sencer’i yaralamak suretiyle aranan Arslantaş bulunabilecek midir?

Terken’in başarılı tertibi neticesinde zehirlenmiş olan Nizamülmülk ölecek midir? Nizamülmülk’e zehirli sıvıyı içiren Turna’nın akıbeti ne olacaktır?Yıllarca esaret altında yaşadığı zindandan kaçmayı başaran Arslantaş’ın annesi Leyla’nın peşine düşmüş olan batıniler, Leyla’yı bulabilecekler mi? Leyla’nın akıbeti ne olacaktır? Arslantaş annesi Leyla’yı batınilerin elinden kurtarmayı başarabilecek midir?

Şelemzar’daki çelik ambarının patlaması sonucunda Melikşah’ın öfkesini üzerine çeken İlteber’in zor günleri devam edecektir. Borçlarından ötürü kendisini köşeye sıkıştıran Faysal’ın darülhicreyi istemesi İlteber’i içinden çıkılmaz bir kıskacın içine hapsetmişti. İçine düştüğü durumdan çıkmak için başkaca çaresi kalmayan İlteber, darülhicreyi Faysal’a verecek midir?

Şelemzar patlamalarında dahli olduğu anlaşılınca Melikşah’ın tepkisini üzerine çeken Andreas, Bizans imparatorunun kendisini gözden çıkardığını ve Melikşah’ın kellesini almak için harekete geçeceğini anlamıştı. İçine düştüğü bu amansız vaziyetten kurtulabilmek için ne yapacaktır? Yoksa Andreas yolun sonuna mı gelmiştir.

