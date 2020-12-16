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Uyanış: Büyük Selçuklu 13. Bölüm fragmanı!
TRT'nin beğeniyle izlenen tarihi dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 13. Bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu son bölümde neler olacak? İşte heyecan dolu sahneler...
GÜNDEM 16.12.2020, 14:30
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Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç ve Hatice Şendil'in yer aldığı TRT'nin tarihi dizilerinden Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 12. Bölümüyle tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi.
Yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı senaristliğini Serdar Özonalan üstlendiği dizinin 13. Bölüm fragmanı da yayınlandı.
Yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı senaristliğini Serdar Özonalan üstlendiği dizinin 13. Bölüm fragmanı da yayınlandı.
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