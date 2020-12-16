Uyanış: Büyük Selçuklu 13. Bölüm fragmanı!

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç ve Hatice Şendil'in yer aldığı TRT'nin tarihi dizilerinden Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 12. Bölümüyle tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi.

Yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı senaristliğini Serdar Özonalan üstlendiği dizinin 13. Bölüm fragmanı da yayınlandı.

