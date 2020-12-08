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Uyanış: Büyük Selçuklu 11. Bölüm izle! Uyanış Selçuklu son bölüm

TRT 1’de 11 haftadır tüm Türkiye’yi ekran başına kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 11. Bölümü dün akşam yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde bu hafta neler yaşandı?

GÜNDEM 08.12.2020, 09:42
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Uyanış: Büyük Selçuklu 11. Bölüm izle! Uyanış Selçuklu son bölüm
Yönetmenliğini Emre Konuk'un yaptığı senaristliğini Serdar Özonalan üstlendiği Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi yine tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi.
Sultan Melikşah ve Sultan Sencerin hayatını ve liderliğini yaptığı Selçuklu Devleti'nin destansı hikayesini anlatan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 11. bölümü dün akşam yayınlandı.
Seyirciye olmaz böyle bir şey dedirten anlara sahne olan 11. Bölümün final sahnesi ise adeta izleyenleri şoke etti.
11. Bölüm sonrası izleyiciler Uyanış: Büyük Selçuklu 12. Bölümü merakla bekliyor.
Uyanış: Büyük Selçuklu 11. Bölüm'de neler olacak?
Sencer en yakın arkadaşı tarafından vuruldu...
Uyanış Büyük Selçuklu Ahmed Sencer ölecek mi? 
Dukas ve karısını kimler öldürdü?
Sencer'in silah arkadaşları idam edilecek mi?
Hasan Sabbah Nizamülmülk’ün hangi büyük sırrı öğrenecektir?
Hasan Sabbah yakalanacak mı?
Terken Hatun Elçin’i öldürecek mi?
Uyanış Büyük Selçuklu 12.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
“Uyanış Büyük Selçuklu” her Pazartesi saat 20.00’de TRT 1’de.
Sencer, Kutsal Emanetlerle birlikte Konstantinopolis’e varmak için Yorgos ile işbirliği yapan Kasım’ı yakalamayı başarmış, ihaneti ortaya çıkarmıştı.
Müslümanlardan kaçırmakta olduğu Kutsal Emanetleri almış ve işlediği suçlardan ötürü Yorgos’u öldürerek cezalandırmıştı. Bu zorlu mücadeleden sonra elinde Kutsal Emanetlerle Isfahan’a dönen Sencer’i kötü bir sürpriz beklemekteydi.
Zira Hasan Sabbah’ın kurduğu bir tuzak neticesinde Dukas’ın karısı öldürülmüş, katilini Sencer’in azmettirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Sencer, Dukas ve karısının ölümüne sebebiyet vermekten yargılanmak üzere tutuklanmıştı.
Bunun üzerine cinayetlerin diğer failleri olarak görülen Sencer’in arkadaşları da yargılanmak üzere tutuklanırlar. Nizamülmülk, yargılanacak olan Sencer ve arkadaşlarının suçsuz olduğunu ispatlamak için ne yapacaktır?
Hasan Sabbah, Sencer’in idam edilmesini sağlamak için hangi yöntemlere başvuracaktır? Sencer’in haksız yere yargılanmasına ve idam cezasına çarptırılma ihtimaline karşı Başulu’nun tepkisi ne olacaktır?
Öte yandan Sencer üzerinden Nizamülmülk’ü köşeye sıkıştırmaya çalışan Hasan Sabbah, peşinde olduğu Nizamülmülk’ün hususi yiğitlerinin listesini ele geçirmeyi başaracaktır. Hasan Sabbah bu gizli evrakın içindeki hangi büyük sırrı öğrenecektir?
Diğer yandan Tapar ile omuz omuza hainlerle çatışmaya giren Elçin, Melikşah’ın takdirini ve saygısını kazanmıştı. Melikşah ile Elçin’in her geçen gün biraz daha yakınlaşmasına şahit olan Terken ne yapacaktır? Elçin’e duyduğu öfke onu nasıl bir önlem almaya itecektir?
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