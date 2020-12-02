Uyanış: Büyük Selçuklu 10. Bölüm... Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm

TRT 1'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 10. bölümü yayınlandı.

30 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde yine aksiyon ve heyecan vardı.

Yayınlandığı günden bu yana büyük yankı uyandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bu hafta neler oldu?



Yorgos’un Kutsal Emanetleri Kuvel Kalesi’ne kaçırdığını haber alan Sencer, İlteber’in kervanına karışıp emanetleri kurtarmak için Kuvel’e sızmıştı.

Batınilerin ihbarıyla Sencer’in içlerine sızdığını öğrenen Andreas elini çabuk tutup adamlarıyla birlikte Sencer’i kalesinde köşeye sıkıştırmayı başarmıştı.

Sencer, Kuvel Kalesi’nden nasıl çıkacaktır?

Yorgos’un ve Batınilerin birbirleriyle çekişmesine sebep olan Kutsal Emanetleri onların elinden nasıl kurtaracaktır? Kendisini ölümün eşiğine getiren ve Turna’nın ölümcül yara almasına sebep olan Yorgos’tan intikamını almayı başarabilecek midir?

Zorlu bir süreç sonunda Kutsal Emanetleri saraya getirmeyi başaracak olan Sencer’i neler beklemektedir? Öte yandan Seferiye’nin sayıklamaları sonucu Melikşah’ın Başulu’dan bir çocuğu daha olduğuna dair şüpheler edinen Terken, araştırmaları sonucu Başulu’nun mezarına ve sürgün günlerinde saklandığı eve ulaşmış, evde gördüğü beşik Terken’in şüphelerini alevlendirmişti.

Terken peşine düştüğü büyük sırrı öğrenebilecek midir? Nizamülmülk devletin selameti adına sakladığı büyük sırrı Terken’den muhafaza edebilecek midir? Diğer yandan Elçin, Büyük Selçuklu ile Anadolu obaları arasındaki fitneyi körüklemeye çalışan Kasım’ın casusunu yakalamayı başarmıştı. Elçin, casusu saraya getirecektir. Saraya gelen Elçin ile Terken arasında neler yaşanacaktır? Tüm bunların yanı sıra Hayyam’ın evini yakan oka hacelik işaretini işleyen demirci ustalarını tespit ettirecek olan Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı yakalamak için kıskacı iyice daraltmıştır. Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı deşifre edebilecek midir?

