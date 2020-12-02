Reklam

Son Dakika

Uyanış: Büyük Selçuklu 10. Bölüm... Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm

TRT'nin vazgeçilmezleri haline gelen Uyanış Büyük Selçuklu 10. bölüm yayınladı. Kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için Uyanış Büyük Selçuklu 10. son özeti ve yeni bölüm fragmanı.

GÜNDEM 02.12.2020, 07:40
Uyanış: Büyük Selçuklu 10. Bölüm... Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm
TRT 1'in her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 10. bölümü yayınlandı.
30 Aralık Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümünde yine aksiyon ve heyecan vardı.
Yayınlandığı günden bu yana büyük yankı uyandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bu hafta neler oldu?

Yorgos’un Kutsal Emanetleri Kuvel Kalesi’ne kaçırdığını haber alan Sencer, İlteber’in kervanına karışıp emanetleri kurtarmak için Kuvel’e sızmıştı.
Batınilerin ihbarıyla Sencer’in içlerine sızdığını öğrenen Andreas elini çabuk tutup adamlarıyla birlikte Sencer’i kalesinde köşeye sıkıştırmayı başarmıştı.
Sencer, Kuvel Kalesi’nden nasıl çıkacaktır?
Yorgos’un ve Batınilerin birbirleriyle çekişmesine sebep olan Kutsal Emanetleri onların elinden nasıl kurtaracaktır? Kendisini ölümün eşiğine getiren ve Turna’nın ölümcül yara almasına sebep olan Yorgos’tan intikamını almayı başarabilecek midir?
Zorlu bir süreç sonunda Kutsal Emanetleri saraya getirmeyi başaracak olan Sencer’i neler beklemektedir? Öte yandan Seferiye’nin sayıklamaları sonucu Melikşah’ın Başulu’dan bir çocuğu daha olduğuna dair şüpheler edinen Terken, araştırmaları sonucu Başulu’nun mezarına ve sürgün günlerinde saklandığı eve ulaşmış, evde gördüğü beşik Terken’in şüphelerini alevlendirmişti.
Terken peşine düştüğü büyük sırrı öğrenebilecek midir? Nizamülmülk devletin selameti adına sakladığı büyük sırrı Terken’den muhafaza edebilecek midir? Diğer yandan Elçin, Büyük Selçuklu ile Anadolu obaları arasındaki fitneyi körüklemeye çalışan Kasım’ın casusunu yakalamayı başarmıştı. Elçin, casusu saraya getirecektir. Saraya gelen Elçin ile Terken arasında neler yaşanacaktır? Tüm bunların yanı sıra Hayyam’ın evini yakan oka hacelik işaretini işleyen demirci ustalarını tespit ettirecek olan Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı yakalamak için kıskacı iyice daraltmıştır. Nizamülmülk, Hasan Sabbah’ı deşifre edebilecek midir?
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 02 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 23
2. Galatasaray 10 20
3. Fenerbahçe 10 20
4. Beşiktaş 9 16
5. Kasımpaşa 10 15
6. Gaziantep FK 10 15
7. Karagümrük 10 14
8. Göztepe 9 14
9. Başakşehir 10 14
10. Konyaspor 9 12
11. Rizespor 9 12
12. Malatyaspor 9 12
13. Hatayspor 7 12
14. Trabzonspor 10 12
15. Antalyaspor 10 10
16. Sivasspor 9 9
17. Erzurumspor 9 9
18. Kayserispor 9 8
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 9 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 11 23
2. Ankara Keçiörengücü 11 21
3. Samsunspor 11 20
4. Adana Demirspor 10 18
5. İstanbulspor 10 18
6. Tuzlaspor 10 18
7. Altay 9 16
8. Giresunspor 10 16
9. Bursaspor 11 14
10. Balıkesirspor 11 14
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Bandırmaspor 11 11
14. Ümraniye 11 10
15. Menemen Belediyespor 9 9
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Tottenham 10 21
2. Liverpool 10 21
3. Chelsea 10 19
4. Leicester City 10 18
5. Southampton 10 17
6. Wolverhampton 10 17
7. Everton 10 16
8. M. United 9 16
9. Aston Villa 8 15
10. Man City 9 15
11. West Ham 9 14
12. Leeds United 10 14
13. Newcastle 10 14
14. Arsenal 10 13
15. Crystal Palace 10 13
16. Brighton 10 10
17. Fulham 10 7
18. West Bromwich 10 6
19. Burnley 9 5
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Atletico Madrid 9 23
3. Villarreal 11 20
4. Real Madrid 10 17
5. Sevilla 9 16
6. Cádiz 11 15
7. Barcelona 9 14
8. Granada 10 14
9. Athletic Bilbao 10 13
10. Elche 9 13
11. Getafe 10 13
12. Deportivo Alaves 11 13
13. Valencia 11 12
14. Real Betis 10 12
15. Osasuna 10 11
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Celta de Vigo 11 10
19. Levante 10 8
20. Huesca 11 7