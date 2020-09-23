Utanç anlaşmasından sonra İsrail ile Bahreyn arasında ilk temas

Filistin Enformasyon Merkezi'nde yer alan habere göre İslam âleminin tüm tepkilerine rağmen İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi(!) anlaşması imzalayarak Filistin davasına ihanet eden Bahreyn’in Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife, Siyonist Başbakan Benjamin Netanyahu ile telefonla görüştü.

Bahreyn haber ajansı BNA'nın haberine göre, Veliaht Prens Al Halife, Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Bahreyn ile İsrail arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde işbirliği alanlarını ele aldı.

Normalleşme(!) anlaşmasının imzalanmasının ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı ilk görüşmede Veliaht Prens Al Halife, Filistin halkının maruz kaldığı baskı ve şiddet politikalarını görmezden gelirken, uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesi ile refah, istikrar ve barışı desteklemeye yönelik çabaların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Diğer taraftan Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bahreyn Veliaht Prensi Al Halife ile dostça ve harika bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, konu hakkında yaptığı ilk açıklamada, "BAE ve Bahreyn'in, işgal rejimi ile imzaladığı normalleşme(!) anlaşması, düşmanların safında yer almak ve Filistin halkına karşı yürütülen işgal girişimine destek vermek anlamına geliyor." demişti.

Bahreyn, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törende işgalci İsrail rejimi ile ilişkileri normalleştirme(!) anlaşması imzalamıştı.

1979’da Mısır’ın, 1994’te Ürdün’ün ve 13 Ağustos'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn İsrail rejimi ile normalleşme(!) anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olmuştu.

