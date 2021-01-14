Üsküdar Üniversitesi 43 akademik personel alacak

Akademik personel alımı Basın İlan Kurumu ilan sayfası ilan.gov.tr internet sitesinden duyuruldu.

Akademik personel için başvuruları bugün başladı ve başvurular 15 gün sürecek.

Konuyla ilgili olarak Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünden şu açıklama geldi.

"Üniversitemize 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Usul ve Esasları” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır."



Çizgi Film ve AnimasyonHalkla İlişkiler PsikolojiBilgisayar MühendisliğiEndüstri MühendisliğiYazılım MühendisliğiDil ve Konuşma Terapisi Ebelik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Perfüzyon Çocuk Sağlığı ve HastalıklarıAğız ve Diş Sağlığı Diş Protez Teknolojisi

İstenilen evraklar ve gerekli diğer bilgilere https://uskudar.edu.tr/ web adresinden ulaşabilirsiniz.

