Üsküdar Belediye Başkanı ile İBB Sözcüsü arasında 'duvar' polemiği!

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Kadıköy-Üsküdar yolu arasında bulunan bir duvardaki geometrik soyutlama çalışmasını "İnsanlar keşke yeşili, renk renk çiçekleri görmeye devam etselerdi. İnsan üzülmeden edemiyor" sözleriyle eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da Türkmen'e, "Yüksek maliyetli, suni ve sürdürülebilirliği zorlu olan peyzaj çalışması yerine sanatsal çalışmalar yapmaya devam edeceğiz" diyerek yanıt verdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Twitter hesabından Kadıköy ile Üsküdar arasında bulunan bir ana yolun eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak İBB'ye duvar peyzajı eleştirisi yöneltti.

Türkmen, duvar soyutlama çalışmasına ilişkin olarak "Burası Güney Afrika’da bir banliyo mahallesi ya da ana arterde olmayan bir duvar olsaydı sorun yoktu. Fakat burası Kadıköy Üsküdar arasındaki ana yol. Buradan her gün milyonlarca insan geçiyor. Keşke yeşili, renk renk çiçekleri görmeye devam etselerdi. İnsan üzülmeden edemiyor" yorumunu yaptı.

Burası Güney Afrika’da bir banliyo mahallesi ya da ana arterde olmayan bir duvar olsaydı sorun yoktu.Fakat burası Kadıköy Üsküdar arasındaki ana yol. Buradan her gün milyonlarca insan geçiyor.Keşke yeşili, renk renk çiçekleri görmeye devam etselerdi. İnsan üzülmeden edemiyor. pic.twitter.com/7JaT1ZP7Xl

— Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) October 8, 2020



Türkmen'e yanıt veren İBB Sözcüsü Ongun ise, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Hilmi Türkmen, geometrik soyutlama, Sabri Berkel’den bu yana, Türk Resim Sanatı’nda önemli bir üslup olmuştur. Hem arka fondaki Fikirtepe gerçeği ile uyum, hem de sürücülerin dikkatini dağıtmadan dinamik bir etki yakalamak için bu yaklaşımla çalışıldı. Ayrıca "Güney Afrika'da bir banliyö mahallesi" benzetmeniz hiç de doğru olmamış. Yüksek maliyetli, suni ve sürdürülebilirliği zorlu olan peyzaj çalışması yerine sanatsal çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

Sn. @hilmiturkmen34 geometrik soyutlama, Sabri Berkel’den bu yana, Türk Resim Sanatı’nda önemli bir üslup olmuştur. Hem arka fondaki Fikirtepe gerçeği ile uyum, hem de sürücülerin dikkatini dağıtmadan dinamik bir etki yakalamak için bu yaklaşımla çalışıldı. +++

— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 8, 2020



Burası Güney Afrika’da bir banliyo mahallesi ya da ana arterde olmayan bir duvar olsaydı sorun yoktu.Fakat burası Kadıköy Üsküdar arasındaki ana yol. Buradan her gün milyonlarca insan geçiyor.Keşke yeşili, renk renk çiçekleri görmeye devam etselerdi. İnsan üzülmeden edemiyor. pic.twitter.com/7JaT1ZP7Xl — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) October 8, 2020

Sn. @hilmiturkmen34 geometrik soyutlama, Sabri Berkel’den bu yana, Türk Resim Sanatı’nda önemli bir üslup olmuştur. Hem arka fondaki Fikirtepe gerçeği ile uyum, hem de sürücülerin dikkatini dağıtmadan dinamik bir etki yakalamak için bu yaklaşımla çalışıldı. +++ pushfn('ads'); — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) October 8, 2020