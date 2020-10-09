Üreticiyi yok saydılar süt fiyatlarını sanayici ve market sahipleriyle belirlediler

Çiğ süt fiyatlarında bugün olağanüstü bir durum yaşandı. Üretici dört gözle Ulusal Süt Konseyi’nin toplanmasını beklerken, haber Tarım Bakanlığının sanayici ve market temsilcileri ile yaptığı özel ve gizemli toplantıdan geldi. Ulusal Süt Konseyi’nin toplanarak, süt fiyatlarının revize edilmesini beklerken Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sanayici ve market sahipleriyle özel bir toplantı yaptığı ortaya çıktı. Üretici temsilcilerinin davet edilmediği toplantıda süt fiyatları sanayici ve market sahipleriyle belirlendi. Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi.

Bugüne kadar üretici birliklerine hiçbir fiyat beyan etmeyen Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, bugün sanayici ve market sahipleriyle yaptığı toplantıda çiğ süt fiyatlarının 2.70 lira olacağını beyan etti. Üretici birliklerinin katılmadığı bir toplantıda bu fiyatın beyan edilmesi manidar bulunurken, konuşulan bu fiyat Ulusal Süt Konseyi toplantısı öncesinde üreticiye fiyat baskısı olarak değerlendirildi.

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Tarım ve Orman Bakanlığının sanayici ve market temsilcileri ile yapılan toplantıda belirlenen fiyata imza atmayacaklarını belirterek, “Bu karara imza vermeyiz, kim imzalarsa imzalasın.” dedi.

Keskin, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından organize edilen çiğ süt fiyatının belirlenmesine ilişkin toplantıya market zincirlerinin yöneticileri çağrıldı, çiğ süt üreticileri çağrılmadı. Bizim olmadığımız toplantıda bir karar alınmasına biz imza vermeyiz. Bugüne kadar üretim durmasın üretimden çekilmeyelim diye zararına üretim yaptık. Toplantıya bizim davet edilmeyip üreticinin olmadığı bir yerde kimse karar alamaz. Tek taraflı alınan karara da biz imza vermeyiz. Kim imzalayacaksa imzalasın”

Bilindiği üzere yem fiyatları başta olmak üzere üreticinin bütün girdi maliyetleri artarken, üretilen çiğ süt fiyatlarına 11 aydır hiç zam yapılmadı. Bu da çiftçinin zararına üretim yapmasına neden olurken, yaklaşık bir aydır Ulusal Süt Konseyi tarafından süt fiyatlarının revize edilmesi bekleniyordu. Üretici, 11 aydır 2.30 lira olarak uygulanan çiğ süt fiyatlarının en az 3 lira olmasını istiyordu.



