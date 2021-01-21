Üreticide 2 lira Sofrada 8 lira

Hal böyle olunca da tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye, dünyanın birçok ülkesinden yıllardır hayvan ithal etmek zorunda kalıyor.

Eskişehir'de büyükbaş hayvan üreticilerinden 2 lira 15 kuruşa satın alınan süt, marketlerde 7-8 lira arasında satılıyor. Abdullah Türkmen, işlenmiş ve üreticiden alınan süt arasında hem fiyat hem de besin değeri farkı olduğunu söyledi. Üreticilerin süt satışından zarar ettiğini ifade eden Türkmen, “Süt bizden 2 lira 15 kuruşa alınıyor. 40 kuruş da desteği var. Bu da 2 lira 55 kuruşa denk geliyor. Arz talep diye düşünürsek, ben üreticiyim ve bende arz oluşmadı. Talep kime göre oluyor bilmiyoruz. Bir çuval yem fiyatının da 120 lira olduğunu düşünürsek, 1 kilo yemin maliyetini çıkartamıyoruz” diye konuştu.

