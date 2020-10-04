Ürdün'de hükümet istifa etti.

Ürdün'de kasım ayında yapılacak seçimler için Kral II. Abdullah geçen hafta parlamentoyu feshetmişti. Ürdün Anayasası'na göre parlamentonun feshedilmesinden en fazla bir hafta sonra hükümetin istifa etmesi gerekiyordu.

Hükümetin beklenen istifası bugün geldi. Ömer er-Rezzaz'ın başkanlığındaki hükümet istifa etti.

Kral Abdullah kendisine sunulan hükümetin istifasını kabul etti. Rezzaz hükümetinin yeni bir hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği belirtildi.

