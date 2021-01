Ünlü yazardan Nusret'e olay tepki: Bu berbat görüntü Türkiye'nin...

Yenişafak yazarı ve sosyolog akademisyen Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Türkiye'de ve dünyada et üzerine yaptığı paylaşımlarla gündem olan olan Nusret Gökçe hakkında sert eleştirlerde bulundu.

Nusret Gökçe'nin et pişirmesine ve et sunumuna sert eleştiri yaparak bu görüntülerin estetik görüntüden uzak ve Türk kültürüne ait davranışlar olmadığını kaydeden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Yemek bir kültürdür; anlamdır, estetiktir. Burada ise salt madde. Bu berbat imgeleme hangi mantıkla Türkiye'nin kültürel tanıtımının yüzü olabilir?"

Yemek bir kültürdür; anlamdır, estetiktir. Burada ise salt madde. Bu berbat imgeleme hangi mantıkla Türkiyenin kültürel tanıtımının yüzü olabilir? pic.twitter.com/kl0ka3IbV6

— Ergün Yıldırım (@ErgunYildirimTr) January 26, 2021



