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Ünlü yazardan Nusret'e olay tepki: Bu berbat görüntü Türkiye'nin...
Ünlü yazar Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Nusret Gökçe hakkında dikkat çeken sert bir paylaşımda yaptı.
GÜNDEM 26.01.2021, 14:03
Yenişafak yazarı ve sosyolog akademisyen Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Türkiye'de ve dünyada et üzerine yaptığı paylaşımlarla gündem olan olan Nusret Gökçe hakkında sert eleştirlerde bulundu.
Nusret Gökçe'nin et pişirmesine ve et sunumuna sert eleştiri yaparak bu görüntülerin estetik görüntüden uzak ve Türk kültürüne ait davranışlar olmadığını kaydeden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Yemek bir kültürdür; anlamdır, estetiktir. Burada ise salt madde. Bu berbat imgeleme hangi mantıkla Türkiye'nin kültürel tanıtımının yüzü olabilir?"
Yemek bir kültürdür; anlamdır, estetiktir. Burada ise salt madde. Bu berbat imgeleme hangi mantıkla Türkiyenin kültürel tanıtımının yüzü olabilir? pic.twitter.com/kl0ka3IbV6
— Ergün Yıldırım (@ErgunYildirimTr) January 26, 2021
Yemek bir kültürdür; anlamdır, estetiktir. Burada ise salt madde. Bu berbat imgeleme hangi mantıkla Türkiyenin kültürel tanıtımının yüzü olabilir? pic.twitter.com/kl0ka3IbV6 — Ergün Yıldırım (@ErgunYildirimTr) January 26, 2021
Nusret Gökçe'nin et pişirmesine ve et sunumuna sert eleştiri yaparak bu görüntülerin estetik görüntüden uzak ve Türk kültürüne ait davranışlar olmadığını kaydeden Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Yemek bir kültürdür; anlamdır, estetiktir. Burada ise salt madde. Bu berbat imgeleme hangi mantıkla Türkiye'nin kültürel tanıtımının yüzü olabilir?"
Yemek bir kültürdür; anlamdır, estetiktir. Burada ise salt madde. Bu berbat imgeleme hangi mantıkla Türkiyenin kültürel tanıtımının yüzü olabilir? pic.twitter.com/kl0ka3IbV6
— Ergün Yıldırım (@ErgunYildirimTr) January 26, 2021
Yemek bir kültürdür; anlamdır, estetiktir. Burada ise salt madde. Bu berbat imgeleme hangi mantıkla Türkiyenin kültürel tanıtımının yüzü olabilir? pic.twitter.com/kl0ka3IbV6 — Ergün Yıldırım (@ErgunYildirimTr) January 26, 2021
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