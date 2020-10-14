Ünlü yatırımcıdan dolar çıkışı
Ünlü yatırımcı Ray Dalio, doların konumunun tehdit altında olduğunu söyledi.
GÜNDEM 14.10.2020, 07:57
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Dünyanın en büyük yatırım fonu olan Bridgewater'ın patronu Ray Dalio, doların konumunun tehdit altında olduğunu söyledi. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına dikkat çeken Dalio, zamanın Çin’in para birimi Yuan’ın lehine işlediğini belirtti.
Dünyanın en büyük yatırım fonu olan Bridgewater Associates’in kurucusu Ray Dalio, “ABD ile güç mücadelesinde zaman Çin’den yana işliyor” dedi.
Koronavirüs salgını sürecinde Çin ekonomisinin ABD’den daha hızlı toparlandığını belirten Dalio, Çin’de faizlerin ABD’ye göre daha yüksek olmasına rağmen bu gelişmenin yaşandığını söyledi.
Çin’in para basmak zorunda olmadığını söyleyen Dalio, “Bu daha iyi bir durumda olduklarını gösteriyor” dedi.
Dalio, doların tehdit altında olduğunu, Çin yuanının geçmişten farklı olarak önümüzdeki dönemde uluslararası hale geleceğini, bunun da ABD merkezli dünya düzenine dönük bir tehdit olduğunu ifade etti.
ABD'li ünlü yatırımcı daha önce de koronavirüs salgınının dünya düzeninde kaymaya neden olduğunu ve yaşananların Büyük Buhran ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki 1930-1945 dönemi kadar önemli olduğunu belirtmişti.
Ünlü yatırımcı “Çin bu süreçten dünyanın başat gücü olarak çıkacak” demişti.
Dünyanın en büyük yatırım fonu olan Bridgewater Associates’in kurucusu Ray Dalio, “ABD ile güç mücadelesinde zaman Çin’den yana işliyor” dedi.
Koronavirüs salgını sürecinde Çin ekonomisinin ABD’den daha hızlı toparlandığını belirten Dalio, Çin’de faizlerin ABD’ye göre daha yüksek olmasına rağmen bu gelişmenin yaşandığını söyledi.
Çin’in para basmak zorunda olmadığını söyleyen Dalio, “Bu daha iyi bir durumda olduklarını gösteriyor” dedi.
Dalio, doların tehdit altında olduğunu, Çin yuanının geçmişten farklı olarak önümüzdeki dönemde uluslararası hale geleceğini, bunun da ABD merkezli dünya düzenine dönük bir tehdit olduğunu ifade etti.
ABD'li ünlü yatırımcı daha önce de koronavirüs salgınının dünya düzeninde kaymaya neden olduğunu ve yaşananların Büyük Buhran ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki 1930-1945 dönemi kadar önemli olduğunu belirtmişti.
Ünlü yatırımcı “Çin bu süreçten dünyanın başat gücü olarak çıkacak” demişti.
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