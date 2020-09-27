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Ünlü oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Ali Sürmeli'nin beyin kanaması geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

GÜNDEM 27.09.2020, 23:21
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Ünlü oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı!
Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz(EDHO) dizisinde yer alan Ali Sürmeli'nin sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından duyurdu.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı:
''Yıllardır çekmiş olduğum tüm sinema projelerimde beraber çalıştığım,  dostum, abim Ali Sürmeli bugün geçirdiği beyin kanaması sonrası kaldırılığı hastanede ameliyata alındı.''
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