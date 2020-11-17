Ünlü kulüp depremzedeler yararına forma satıyor!
İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü 30 Ekim'de meydana gelen depremin yaralarını sarmak için bir yardım kampanyası başlattı.
GÜNDEM 17.11.2020, 18:09
İzmir temsilcisi Göztepe'den 30 Ekim depremde zarar görenler için bir yardım kampanyası açtı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcuların imzaladığı formalar siteden satışa çıkarılacak, elde edilen gelirler depremzedelere aktarılacak.
Göztepe kulübünden yapılan açıklamada, “Bu maça özel olarak açık artırma sonucu satılacak formalardan elde edilecek gelirin tamamı depremzede ailelere yardım için kullanılacak” denildi.
Bir internet sitesinde açık artırmaya konulan formalara en düşük 89 Euro fiyat teklifi verilebiliyor.
Göztepe kulübünden yapılan açıklamada, “Bu maça özel olarak açık artırma sonucu satılacak formalardan elde edilecek gelirin tamamı depremzede ailelere yardım için kullanılacak” denildi.
Bir internet sitesinde açık artırmaya konulan formalara en düşük 89 Euro fiyat teklifi verilebiliyor.
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