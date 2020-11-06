Ünlü İtalyan teknik direktör koronavirüse yakalandı
Geçtiğimiz senelerde Galatasaray'da da görev üstlenen, İtalya Milli Takımı teknik direktörü Roberto Mancini Covid-19'a yakalandı.
GÜNDEM 06.11.2020, 21:21
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2013/14 sezonunda Galatasaray'da görev alan, Sarı Kırmızılı ekip ile Türkiye Kupası'nı alan, Şampiyonlar Ligi'nde de 2. tura yükselen İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'nin Covid-19 testi pozitif çıktı. 2018'den beri İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Mancini, İtalya ile Euro 2020 elemelerinde oynadığı 10 maçın hepsinde takımını kazandırmıştı.
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Mancini, Mart ayında KoronavirüsE ilişkin yaptığı açıklamada "Futbolcuların evden çıkmaması gerekiyor. Bu aslında sadece futbolcular için değil, herkes için geçerli. Sakın evden çıkmayın! Futbolcular profesyonel. Evden de antrenmanlarını sürdürebilirler. Bu salgın nasıl bitecek bilmiyorum. EURO 2020'den daha önemli şeyler var." ifadelerini kullanmıştı.
Futbolculuk yıllarında da İtalya ve Avrupa'nın ünlü yıldızlarından olan Roberto Mancini, 1964'te doğdu.
KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Mancini, Mart ayında KoronavirüsE ilişkin yaptığı açıklamada "Futbolcuların evden çıkmaması gerekiyor. Bu aslında sadece futbolcular için değil, herkes için geçerli. Sakın evden çıkmayın! Futbolcular profesyonel. Evden de antrenmanlarını sürdürebilirler. Bu salgın nasıl bitecek bilmiyorum. EURO 2020'den daha önemli şeyler var." ifadelerini kullanmıştı.
Futbolculuk yıllarında da İtalya ve Avrupa'nın ünlü yıldızlarından olan Roberto Mancini, 1964'te doğdu.
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