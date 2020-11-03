Ünlü iş insanı evinin bahçesinde arbaletle öldürüldü
Rusya'da "sosis kralı" olarak bilinen iş insanı Vladimir Marugov, evinin bahçesinde Tatar yayı olarak bilinen arbaletle öldürülmesi üzerine Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlattı
GÜNDEM 03.11.2020, 21:00
Rusya'daki Vyasnaya Imperia ve Ozeretsky Kolbassy et fabrikalarının sahibi ünlü iş insanı Vladimir Marugov, başkent Moskova yakınlarındaki Istra kasabasında bulunan evinin bahçesindeki saunada öldürüldü.
bir grup maskeli saldırgan, Vladimir Marugov'un evine girmelerinin ardından Marugov ile eşi Gaziyeva'yı birbirine bağlayarak onlardan para istedi. Marugov'un yanında bulunan eşi Sabina Gaziyeva pencereden kaçarak polisi aradı. Polis olay yerine vardığında Marugov'ın çoktan öldüğünü gördü. Polislerin çevrede yaptıkları araştırmayla saldırganların onu öldürmek için kullandıkları arbaleti buldu.
Rusya Soruşturma Komitesi, resmi internet sitesinde olayla ilgili soruşturma başlattığını duyururken, bir şüphelinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını açıklandı.
bir grup maskeli saldırgan, Vladimir Marugov'un evine girmelerinin ardından Marugov ile eşi Gaziyeva'yı birbirine bağlayarak onlardan para istedi. Marugov'un yanında bulunan eşi Sabina Gaziyeva pencereden kaçarak polisi aradı. Polis olay yerine vardığında Marugov'ın çoktan öldüğünü gördü. Polislerin çevrede yaptıkları araştırmayla saldırganların onu öldürmek için kullandıkları arbaleti buldu.
Rusya Soruşturma Komitesi, resmi internet sitesinde olayla ilgili soruşturma başlattığını duyururken, bir şüphelinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını açıklandı.
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