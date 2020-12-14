Ünlü İngiliz romancı John Le Carre hayatını kaybetti
Casusluk romanlarıyla dünyada ün yapan İngiliz yazar John le Carre, 89 yaşında hayatını kaybetti.
GÜNDEM 14.12.2020, 02:24
1
Çağdaş ingiliz edebiyatının ünlü romancısı John Le Carre, 89 yaşında hayatını kaybetti.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada Le Carre'ın zatürre sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Uzun yıllar temsilciğini yapan Johnn Geller, John le Carre'yi "İngiliz edebiyatının tartışmasız bir devi" olarak nitelendirerek "O, Soğuk Savaş dönemini tanımladı ve takip eden yıllarca korkusuzca gerçeği söyledi. Akıl hocamı, ilhamımı ve en mühimi de bir dostumu kaybettim. Onun gibisini tekrar görmeyeceğiz" dedi.
John Le Carre'nin Türkçe olarak yayımlanan kitapları ise şöyle:
'Köstebek', 'Single ve Oğlu', 'Küçük Trampetçi Kız', 'Ölüme Çağrı', 'Casuslar Mücadelesi', 'Gece Müdürü', 'Gizemli Melodi', 'Cinayetin Parıltısı', 'Hain', 'Güvercin Tüneli', 'Casusun Mirası'...
İngiliz The Guardian gazetesi, John le Carre'yi "macera, medeni cesaret ve edebi kabiliyetin eşit parçalarından heyecanlı hikâyeler oluşturan bir yazar" olarak tanımladı.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada Le Carre'ın zatürre sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
Uzun yıllar temsilciğini yapan Johnn Geller, John le Carre'yi "İngiliz edebiyatının tartışmasız bir devi" olarak nitelendirerek "O, Soğuk Savaş dönemini tanımladı ve takip eden yıllarca korkusuzca gerçeği söyledi. Akıl hocamı, ilhamımı ve en mühimi de bir dostumu kaybettim. Onun gibisini tekrar görmeyeceğiz" dedi.
John Le Carre'nin Türkçe olarak yayımlanan kitapları ise şöyle:
'Köstebek', 'Single ve Oğlu', 'Küçük Trampetçi Kız', 'Ölüme Çağrı', 'Casuslar Mücadelesi', 'Gece Müdürü', 'Gizemli Melodi', 'Cinayetin Parıltısı', 'Hain', 'Güvercin Tüneli', 'Casusun Mirası'...
İngiliz The Guardian gazetesi, John le Carre'yi "macera, medeni cesaret ve edebi kabiliyetin eşit parçalarından heyecanlı hikâyeler oluşturan bir yazar" olarak tanımladı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 14 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|11
|13
|16. Gençlerbirliği
|11
|11
|17. Sivasspor
|10
|10
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. Samsunspor
|13
|21
|8. Bursaspor
|14
|20
|9. İstanbulspor
|11
|18
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|12
|14
|13. Boluspor
|13
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü