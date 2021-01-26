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Ünlü filozof Chomsky'den çarpıcı analiz: ABD terör devletidir

ABD'li Yahudi asıllı dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky, Amerika'nın bir terör devleti olduğunu söyledi.

GÜNDEM 26.01.2021, 15:16
Ünlü filozof Chomsky'den çarpıcı analiz: ABD terör devletidir
ABD'li dilbilimci ve düşünür Noam Chomsky, Russia Today'e (RT) verdiği röportajda, Donald Trump'ı destekleyenler üzerinden Joe Biden'ın başkanlığa gelmesi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
ABD'nin terör devleti olduğunu belirten Chomsky, "Cumhuriyetçi çetelerin seçimin kaybedildiğini kabul etmelerini sağlayamadığınız gibi, Amerikalı liberal entelektüellerin de Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen bir terör devleti olduğunu kabul etmesini sağlayamazsınız" dedi.
Eski başkanlardan Ronald Reagan'ın dış politika stratejisinin odağına yerleştirdiği sözde "terörle savaş" yaklaşımını, Washington'ın "Orta Amerika ve hatta Güney Afrika'da ABD terörüne karşı direnişle" uğraşması olarak niteleyen Chomsky, "ABD'nin egemen bir devlet olarak tarihinin neredeyse tamamı boyunca birilerine karşı saldırı savaşı yürüttüğünü" vurguladı.
Güney Afrika lideri Nelson Mandela'nın, apartheid rejimin dağılmasından çok sonra bile, 2008'e kadar ABD tarafından terörist sayıldığını belirten Chomsky, ABD'nin Nikaragua'daki örtülü savaşının da Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından uluslararası hukukun ihlali olarak görüldüğünü hatırlattı.
"REAGAN YMNETİMİ TERÖRİZMDE ZİRVE"
Öte yandan "Reagan yönetiminin yaptıkları, kendi tanımlamalarımıza göre terörizmin zirvesiydi" ifadelerini kullanan Chomsky, "Ancak New York Times, düşmanca bir forum olduğu gerekçesiyle, bu mahkemenin kararını reddedebileceğimizi söyleyen bir başyazı yayımladı. Neden düşmanca bir forum? Çünkü ABD'yi kınadı" diye ekledi.
Washington'ın müdahaleci tarihinde bir başka kurbanın Küba olduğunu belirten Chomsky, bu ülkenin, ABD'nin yerel hükümeti zayıflatıp ayaklanma çıkarmak için yürüttüğü bir kampanyaya maruz kaldığını ve onlarca yıl ablukayla boğuştuğunu hatırlattı. Chomsky, Küba füze krizinin de "neredeyse dünyanın yok olmasına neden olan ciddi bir terörist savaş" olduğunu söyledi.

Kongre Binası'nda meydana gelen baskını anımsatarak 6 Ocak isyancılarının, "apansız ortaya çıkmış, çılgın bir güruh" olmadığını söyleyen Chomsky, "Cumhuriyetçiler yelpazenin dışına çıkmış olsa da gerçekten ciddi hastalıklar var ama bunlar tartışılmıyor" dedi. Chomsky ayrıca, liberal entelektüellerin ABD politikalarını oldukları gibi görmede gösterdikleri başarısızlıkları, tarih kitaplarına gömülü veya yabancı topraklarda yaşananlarla sınırlı bir durum olmadığını kaydetti.
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