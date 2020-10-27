Ünlü ekonomistten dikkat çeken yakarış!

Ünlü ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ve dünyadaki işgücü hakkında önemli bir karşılaştırma yaptı.

Türkiye'nin ucuz işgücüne özenmemesi gerektiğini belirten Demirtaş, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye: Ucuz işgücüne özenmemeli. Bangladeş olmaya özenmemeli. 100 Dolara işçi çalıştırılan ülke olmaya özenmemeli.

Dünya: İşçi yoğun ülkelerin kazandığı bir yere doğru gitmiyor. Türkiye Bangladeş değil, Almanya olmalı. Lütfen artık hata yapmayalım. Allah aşkına lütfen..."

Türkiye:Ucuz işgücüne özenmemeli.Bangladeş olmaya özenmemeli.100 Dolara işçi çalıştırılan ülke olmaya özenmemeli.Dünya:İşçi yoğun ülkelerin kazandığı bir yere doğru gitmiyor.Türkiye Bangladeş değil, Almanya olmalı...Lütfen artık hata yapmayalım. Allah aşkına LÜTFEN...



Türkiye:Ucuz işgücüne özenmemeli.Bangladeş olmaya özenmemeli.100 Dolara işçi çalıştırılan ülke olmaya özenmemeli.Dünya:İşçi yoğun ülkelerin kazandığı bir yere doğru gitmiyor.Türkiye Bangladeş değil, Almanya olmalı...Lütfen artık hata yapmayalım. Allah aşkına LÜTFEN... — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) October 27, 2020

