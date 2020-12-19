Ünlü doktor önerdi! Bu baharat her derde deva

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan zerdeçal önerisi! Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bugünkü köşe yazısında zerdeçalın faydalarını kaleme alarak, "Antioksidan, iltihap baskılayıcı ve antikanser faydaları net ve açık olarak kanıtlandı." dedi.

Öte yandan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu zerdeçal üzerinde yapılan yeni araştırmalara da değinerek, "Bulgulara göre zerdeçaldaki 'aromatik türmeron'lar sinir kök hücrelerinde büyüme ve gelişmeyi destekliyor. Türmeronların sinir kök hücrelerin gücünü arttırabileceğini gösteren bulgular da var. Yakın bir gelecekte “bellek desteği” zerdeçal ürünlerini 'tıbbi gıda' olarak eczane raflarında görürseniz şaşırmayın. " tüketilmesini tavsiye etti.

İşte Prof. Dr. Müftüoğlu'nun bugünkü yazısı;

ZERDEÇAL BELLEĞİ DE KORUYOR

ZERDEÇAL son zamanların en gözde baharatı. “Hint safranı” olarak da tanınıyor. Üzerinde en çok bilimsel araştırma yapılan baharat da yine o. Antioksidan, iltihap baskılayıcı ve antikanser faydaları net ve açık olarak kanıtlandı. Zerdeçalın “beyin sağlığı” ve “bellek gücü”nü desteklemede de “uzman” maharetine sahip olduğu anlaşılıyor. Bulgulara göre zerdeçaldaki “aromatik türmeron”lar sinir kök hücrelerinde büyüme ve gelişmeyi destekliyor. Türmeronların sinir kök hücrelerin gücünü arttırabileceğini gösteren bulgular da var. Yakın bir gelecekte “bellek desteği” zerdeçal ürünlerini “tıbbi gıda” olarak eczane raflarında görürseniz şaşırmayın. Güvenli ürünler çıkana kadar da ondan doğal yoldan faydalanmaya bakın, taze veya toz zerdeçalı daha sık ve bol kullanın.

KESİP SAKLAYINGÜNDE NE KADAR ZERDEÇAL

YETERLİ sağlık faydası için 0.5-1 cm ya da 6-8 gram kadar kök zerdeçalı yiyeceklerinize her gün ekleyebilirsiniz. Tazesini bulamazsanız, 1-1.5 çay kaşığı toz zerdeçaldan da istifade etmeniz mümkün. İkisine de 1/4 çay kaşığı karabiber eklemeyi unutmayın. Karabiber zerdeçalın faydasını neredeyse 20 kat arttırabiliyor. Zerdeçalın tozu tazesinden, sıcağı soğuğundan, yağ ile birlikte kullanılanı yağsız olanından daha etkili kabul ediliyor. Eğer safra taşınız, böbrek taşınız veya hamilelik durumunuz varsa zerdeçal kullanmanız tavsiye edilmiyor. Taze veya toz zerdeçalı yoğurdunuza, salatanıza, çorbanıza ekleyebilir, sıcak et yemeklerinize katabilirsiniz.

