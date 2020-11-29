Ünlü deprem uzmanından korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem olabilir

Meclis, deprem hazırlıkları kapsamında, 'Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu' önceki gün alanında uzman kişileri dinledi. Komisyona katılarak toplanma alanları ile ilgili bilgiler paylaşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, " İstanbul'da 3 bin 20, Ankara'da bin 715, İzmir'de bin 646 olmak üzere toplam 18 bin 925 toplanma alanı belirledik" ifadelerini kullandı.

Komisyona katılarak çarpıcı uyarılarda bulunan isimlerden bir diğeri ise Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener oldu.

Fay hatları hareketliliğinden bahseden diyen Özener, "Türkiye'de her an 7'nin üzerinde bir deprem meydana gelebilir. Yaptığımız hesaplarda 7.2'nin üzerinde enerji birikmiş durumda. Bizi bekleyen daha büyük depremler var. O yüzden daha iyi, hazırlıklı ve koordine olmamız gerekir. Erken uyarı sistemi ile Marmara'da 5 ile 7 saniye arasında bir zaman kazanıyoruz." diye konuştu.

