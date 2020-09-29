Ünlü ailenin 70 yıllık oteli iflas etti

Ekonomik krizin tüm sektörleri etkilediği Türkiye'de neredeyse her gün büyük şirketlerle ilgili iflas veya konkordato haberleri geliyor. Koronavirüs salgının da etkisiyle mali kriz içerisinde olan şirketler ekonomik darboğazdan çıkmak için son çare konkordato ilan ediyorlar. Ancak bu krizi aşamayan şirketler iflasını veriyor.

Son olarak Hülya Koçyiğit'in kızı ve damadı Gülşah-Ender Alkoçlar'ın işletmeciliğini yaptığı dört yıldızlı Alkoçlar Adakule Oteli hakkında iflas kararı verildi.

Konkordato sürecinde atanan komiserlerden biri, şirketin teknik olarak iflas ettiği görüşünü bildirdi. Mahkeme verdiği red kararıyla birlikte, daha önce verdiği tedbir kararını kaldırdı.

Tedbir kararının kaldırılması ile birlikte hacizlere karşı korumasız hale gelen şirket resmen iflas etmiş oldu.

Turizm sektöründe 1950’li yıllardan bu yana faaliyet gösteren, saray kurullarına atanan Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçların sahibi olduğu Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ konkordato başvurusu yapmıştı. Şirket, dokuz ay icra takibi yapılmamasını, sonrasında ise 64 milyon liralık borcun üç yıla yayılmasını talep etmişti.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, bünyesinde Alaçatı, Bodrum ve Kemer’deki üç otel bulunan Alkoçlar Otelcilik ve Turizm AŞ için tedbir kararı vermişti.

Konkordato süreci devam ederken, Bodrum ve Alaçatı’daki otel kapatılmıştı. Toplam 60 milyon lira borcu bulunan Alkoçlar’dan alacaklı firmaların çoğu, şirketin konkordato talebinin tasdik edilmesine onay vermişti. Ancak mahkemenin atadığı komiser heyeti olumsuz yanıt vermişti.

Geçtiğimiz aylarda görülen Alkoçlar Otelcilik’in konkordato davası ise olumsuz sonuçlanmıştı. Gerekçe, usule aykırı yapılan birtakım ödemeler olmuştu. Mahkeme daha önce verdiği tedbir kararını da kaldırınca, şirket hacizlere karşı korumasız duruma gelmişti.

