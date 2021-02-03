Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle güz dönemini uzaktan eğitim ile tamamlayan öğrenciler, bahar döneminde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Pandemi nedeniyle üniversiteler ile ilgili henüz kesin bir karar verilmiş değil. Üniversitelerde eğitim başlangıcının ikinci dönemde yetişmemesi durumunda üniversitelerin açılış tarihinin bir sonraki eğitim öğretim yılının başlangıcına kalması öngörülüyor.

Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesine ilişkin Sağlık Bakanlığı’ndan görüş istedi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bahar dönemi üniversitelerin açılması hakkında, "“Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

YÖK tarafından iletilen yazıda “Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarında 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşünü acil olarak bildirmesi” istendi.

Bununla beraber YÖK üniversitelerin açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personelin aşılanmasını istedi.

