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Üniversiteler yüz yüze açılacak mı? YÖK’ten kritik açıklama
Üniversiteler yüz yüze açılacak mı? sorusu üniversite öğrencileri tarafından merak edilirken YÖK’ten kritik açıklama geldi
GÜNDEM 27.12.2020, 09:13
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Milyonlarca öğrenci geçtiğimiz Mart ayından beri 2 veya 4 yıllık bölümlerine uzaktan devam ediyor. Üniversite ortamını özleyenler bir süredir üniversiteler ne zaman açılacak? sorusuna yanıt arıyor. Bu konuda bugün YÖK tarafından önemli bir adım atıldı. Üniversiteler yavaş yavaş yüz yüze eğitime geçmeye hazırlanacak.
Covid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında kapanan üniversiteler yaklaşık 9 aydır kapalı durumda. Hal böyle olunca bir çok öğrenci eğitimden bir hayli uzak kaldı. Uzaktan eğitim ise normal eğitimin yerini tutmuyor.
YÖK, gönderdiği yazıda; “Yükseköğretim Kurumlarımızda yüz yüze örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa sürede başlatılabilmesi ve yürütülmesi için yüksek öğretim kurumlarındaki personellerin (akademik ve idari) kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır” dedi.
Aşı çalışmalarının belirli bir noktaya gelmesi ve vakaların biraz daha azalması durumunda ikinci dönemin bahar aylarında yeniden açılma düşünülebilir.
YÖK ayrıca üniversitelerin açılma için hazırlık yapmasını öngören bir kılavuz hazırladı.
YÖK’ün yayınladığı kılavuzda olası bir açılmada yapılacaklar şöyle;
Covid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında kapanan üniversiteler yaklaşık 9 aydır kapalı durumda. Hal böyle olunca bir çok öğrenci eğitimden bir hayli uzak kaldı. Uzaktan eğitim ise normal eğitimin yerini tutmuyor.
YÖK, gönderdiği yazıda; “Yükseköğretim Kurumlarımızda yüz yüze örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa sürede başlatılabilmesi ve yürütülmesi için yüksek öğretim kurumlarındaki personellerin (akademik ve idari) kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır” dedi.
Aşı çalışmalarının belirli bir noktaya gelmesi ve vakaların biraz daha azalması durumunda ikinci dönemin bahar aylarında yeniden açılma düşünülebilir.
YÖK ayrıca üniversitelerin açılma için hazırlık yapmasını öngören bir kılavuz hazırladı.
YÖK’ün yayınladığı kılavuzda olası bir açılmada yapılacaklar şöyle;
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