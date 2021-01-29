Üniversiteler ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Üniversitelerde bahar dönemi yaklaşırken binlerce öğrenci üniversitelerin ne zaman açılacağını, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle henüz kesin bir karar verilemese de ikinci dönemde yetişmemesi durumunda üniversitelerin açılış tarihinin bir sonraki eğitim öğretim yılının başlangıcına kalması bekleniyor.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, bahar dönemi üniversitelerin açılması hakkında, "“Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yüz yüze eğitim için 15 Şubat'ın işaret edilmesiyle gözler YÖK'e çevrildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, “YÖK olarak her hafta küresel salgın sürecinde dünyaya hangi tedbirlerin alındığını raporluyor, bu verileri de dikkate alıyoruz. Dünyanın gelişmiş üniversitelerinde erken normale dönüşte artan vakalar üzerine hızla yeniden online’a geçtiklerini, yükseköğretimde örnek gösterilen bu ülkelerin net bir tavır koyamamalarının öğrenciler açısından ne denli yıpratıcı olduğunu, kamu sağlığı açısından da ne denli tehdit oluşturduğunu gördük” ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin açılabilmesi için YÖK, Bakanlıktan öncelikli olarak yükseköğretim kurumlarında çalışan akademik ve idari personelin aşılanması için yazı gönderdi.

Gönderilen yazıda, “Yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en kısa zamanda başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personelinde kademelendirme yapılarak öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır” açıklaması yer aldı.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda üniversitelerde bahar dönemi yüz yüze eğitim ile ilgili kesin bir tarih verilmedi.

