Üniversiteler ne zaman açılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz yüze eğitim için en kısa sürede geçmek istiyoruz açıklamasının ardından üniversitelerde yüz yüze eğitim ile ilgili sorular da artmaya başladı
GÜNDEM 16.10.2020, 10:45
Dün gerçekleştirilen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılan Erdoğan, “Uzaktan eğitim tecrübesi önemli ancak örgün eğitimin yerini tutmaz. Mümkün olan en kısa sürede yüz yüze eğitimi başlatmayı hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklamada bulunmuştu.
Bakan Koca şunları söyledi;
“Önümüzdeki 2-3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu’nun da görüşü bu yönde oldu.”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrasında üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili açıklamada bulunmuştu.
Bakan Koca şunları söyledi;
“Önümüzdeki 2-3 haftanın değerlendirmek için önemli olduğunu düşünüyorum. Bilim Kurulu’nun da görüşü bu yönde oldu.”
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