Üniversiteler ne zaman açılacak?

127 devlet üniversitesinin birçoğu yakın zamanda uzaktan eğitim kararı almıştı. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde yayımlanan kılavuz, üniversitelerde yüz yüze eğitimin yakın zaman başlayabileceği yönünde değerlendirilirken üniversitelerin açılış tarihi de merak konusu oldu.



Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı’nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor.

Üniversitelerin büyük bölümünün de akademik takviminde derslerin başlangıç tarihi Ekim ayı olarak gözüküyor.

Ayrıca 127 devlet üniversitesinin tamamına yakını güz döneminde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle devam edeceğini duyurdu.



Üniversitelerin tamamının yüz yüze eğitime ve tüm bölümleriyle ve derslerle açılmasıyla ilgili alınan genel bir açılış takvimine yer vermekte dikkatli olduğu görülen YÖK, üniversiteler açıldığında corona virüs salgınıyla mücadele de üniversitelerin uyması gereken TSE Standartlarına göre kılavuz hazırlayıp yayınlatması ve üniversitelere açılışla ilgili yetki devri paylaşımı üniversitelerin şartlar sağlandığında açılacağı olarak değerlendirildi.



YÖK'ün yayınladığı kılavuzda üniversitelerde yüz yüze eğitim uygulanması durumunda yapılması gerekenler de şöyle sıralandı: Yüz yüze yürütülen dersleri desteklemek üzere sınıf içi eğitimin yanı sıra çevrimiçi uygulamalar da gerçekleştirilebilir.

Yüz yüze yürütülen derslerde sınıf içi eğitimlerin yanı sıra bazı etkinlikler (ders notu paylaşımı, makale yazdırma/ödev, alıştırma ve kaynak paylaşımı vb.) belirli haftalarda ya da her hafta belirli oranlarda uzaktan öğretim uygulamalarıyla desteklenerek ÖYS (Öğretim Yönetim Sistemi) ve canlı ders sistemleri üzerinden yürütülebilir.



Önceden ders materyallerinin sisteme yüklenerek öğrencinin kullanımına açılması ve sınıf içi eğitim sürelerinin daha etkin kullanımına dayalı “Tersyüz” uygulama benzeri çevrimiçi destekli yöntemlerle hem öğrencilerin derse hazırlanması hem de sınıf içi yüz yüze veya eş zamanlı çevrimiçi dersler için zamanın etkin kullanılması sağlanabilir. Dersler sırasında zaman problemi nedeniyle derinlemesine ele alınamayan 75 konular bu şekilde daha kapsamlı ve nitelikli olarak işlenebilir.



Özellikle tıp, eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik, mimarlık ve mühendislik alanları gibi uygulamanın zorunlu olduğu programların dersleri için ön hazırlık ve yeterliklerin geliştirilmesi amacıyla yüz yüze uygulamalı derslere destek olarak, belirli oranlarda çevrimiçi etkinliklerin gerçekleştirilmesi, derslerin niteliğini arttırarak daha iyi yetişmiş ve daha fazla uygulama yapma imkânı bulmuş öğrenciler ve mezunlar yetiştirme fırsatı verecektir.



Bu tür uygulamalar, ileride karşılaşılabilecek olağanüstü durumlarda çevrimiçi eğitim uygulamalarına geçiş için hazırlıklı olunması açısından da oldukça önemlidir.

Gerektiğinde günlük rutin mesai dışı saatler ve hafta sonu da yüz yüze uygulamalar için değerlendirilebilir.



Akademik, idari personel ve öğrencileri salgından korumaya yönelik tedbirler içeren YÖK –TSE iş birliği hazırlanan kılavuzda, Kovid-19 özelinde üniversitelerde salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla, akademik-idari personel ile öğrencileri korumaya yönelik tedbirler, hijyen ve temizlik uygulamaları ve enfeksiyon kontrol önlemlerine yer verildi.

Kılavuzda, eğitim alanlarında ve çalışma ortamlarında enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yönelik korunma tedbirleri, kişisel koruyucu ekipmanlar, öğrenci gruplarının mekanların fiziksel özellikleri gözetilerek oluşturulması, sosyal alanların kullanımına yönelik genel ilkeler anlatıldı.

Eğitim ve öğretim süreçlerinde, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalarda yetki üniversitelerin ilgili kurullarında olacak. Salgın süresince devletin ilgili kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yerel otoritelerin kararlarının da takip edilmesi ve ona göre uygulamalarda değişikliğe gidilecek.



Üniversiteler corona virusü komisyonları ve ilgili diğer kurul ve komisyonları marifetiyle genel planlamalar yapabileceği gibi, alternatif planlar da hazırlayarak gerektiğinde uygulamaya koyabilmelidir. Bu bağlamda yüz yüze yapılabilecek olan teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, staj ve iş yerinde mesleki uygulamalarda da kişisel koruyucu önlemlere dikkat edilmelidir.

