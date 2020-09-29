Üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten cevap geldi
Üniversiteler açılacak mı? sorusunun cevabı merak edilirken YÖK'ten konuya ilişkin açıklama geldi.
GÜNDEM 29.09.2020, 08:00
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Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan üniversitelerin açılıp açılmayacağı konusuna ilişkin açıklama yaptı.
YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada şunları kaydedildi:
Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.
YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada şunları kaydedildi:
Covid-19 tedbirleri kapsamında üniversitelerimizin açılmasına karar verilmiştir. Üniversitelerimiz 1 Ekim sonrası için akademik takvimlerini yüz yüze olacak şekilde hazırlayabilirler' şeklinde paylaşımlar yer almaktadır ve bazı gazeteci arkadaşlarımız bu açıklamanın doğruluğunu teyit etmek istemişlerdir. Başkan beyin bu türden bir açıklaması bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığının tavsiye kararının üniversitelere bildirilmesinden sonra bu konu tekrar gündeme gelmemiştir.
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