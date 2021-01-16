Üniversiteler açılacak mı? YÖK'ten açıklama geldi

Üniversitelerin 2 veya 4 yıllık bölümlerinde öğrenim gören milyonlarca öğrenci neredeyse 1 yıldır kampüslerinden ve fakültelerinden uzak kaldı ve online eğitim görüyorlar. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu yaklaşık bir yıldır gündemde. Konu ile ilgili yetkililerden açıklama beklenirken ümitler 2020-2021 Öğretim Yılı’nın ikinci dönemine taşındı. Peki ikinci dönem üniversiteler açılacak mı?



Üniversitelerin ikinci dönem açılması için bir çok talep ve beklenti var. Konu ile ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç’tan açıklama geldi. Saraç, konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile temas halinde olduklarını söylerken, böyle bir tavsiye geldiği an üniversitelere duyuru yapacaklarını söyledi.

Yekta Saraç yaptığı son dakika üniversiteler açıklamasında; “Biz Sağlık Bakanlığının görüşlerini ikinci dönem için ilerleyen süreçte alacağız. Bu görüşe göre üniversitelerimizi yönlendireceğiz.” dedi.

Üniversitelilerin açılma için beklentisinin farkında olduklarını belirten Saraç; “Öğrencilerimiz tabii ki yüz yüze öğretim istiyor. Onların seslerine kulak tıkamıyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Online eğitim, örgün öğretimin alternatifi olamaz. Ancak kamu sağlığını tehdit eden bir durum varsa bakanlığın görüşlerini dikkate almalıyız. Örgün eğitime bütünüyle geçmeye karar verildiğinde sadece İstanbul’a yüz binlerce öğrenci gelecek. Öyle 2-3 ilden değil, bütün illerden öğrenci İstanbul’a aynı tarihlerde gelecek. Belli aralıklarla da kendi il, ilçelerine gitme gelme durumları, yani büyük bir hareketlilik olacak.” ifadelerini kullandı.



Konu ile ilgili üniversite gruplarında, ikinci dönem bazı üniversitelerin açılabileceği yönünde. İllerdeki vaka sayısına göre değerlendirme yapılacağı iddiaları sıkça dillendiriliyor. Bu konuda karar İl Hıfzısıhha Kurulları ile üniversitelerin görüşmelerinden çıkabilir.

