Ün'den 'çıplak arama' iddiaları sonrası hükümete sessizlik tepkisi

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, Uşak Emniyeti'nde 30 kadına yapılan çıplak arama iddialarını sosyal medya hesabından paylaştı. Gergerlioğlu, çıplak aramanın örtbas edildiğini ve üstünün örtüldüğünü savundu. Konuya ilişkin yetkili makamlardan henüz açıklama yapılmadı. İddialar kamuoyunda tepkiye neden olurken bir tepki de Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün’den geldi.



Sema Silkin Ün, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Kadınlara çıplak arama iddiaları gündemde. Hükümet iddiaları yeterince vahim bulmadığı için mi sessiz? İddialar karşısındaki suskunluğu esaretinin bedeli mi? Gerçekten merak ediyorum bunu uygulayan, göz yuman, sessiz kalanlar çocuklarınızın, kadınlarınızın yüzüne nasl bakıyorsunuz?"

