Reklam

Son Dakika

Ünal Aysal'ın kayyım atanan yalısının yeni sahibi belli oldu!

Ünal Aysal'ın kayyım atanan Hotel Les Ottomans olarak işletilen Muhsinzade Yalısı, İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından bugün gerçekleştirilen satış işlemiyle alacaklarına mahsuben Akbank'ın oldu

GÜNDEM 17.12.2020, 22:28
1
Ünal Aysal'ın kayyım atanan yalısının yeni sahibi belli oldu!
İstanbul Boğazı'nda faaliyet gösteren Hotel Les Ottomans olarak işletilen Muhsinzade Yalısı el değiştirdi. 430 milyon lira değer biçilen taşınmaz, İstanbul 10. İcra Dairesi tarafından bugün gerçekleştirilen satış işlemiyle alacaklarına mahsuben Akbank'ın oldu.
Bir dönem Galatasaray Spor Kulübü başkanlığı da yapan ünlü iş insanın Ünal Aysal, bir bankaya olan borçları nedeniyle icralık olmuştu. Aysal’ın Ortaköy’de bulunan Hotel Les Ottomans isimli 440 milyon lira değerindeki Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı bugün İstanbul 10. İcra Dairesi’nde satıldı.
Sözcü'de yer alan habere göre 430 milyon liralık alacağına mahsuben Akbank’a devredilen gayrimenkul Aysal’ın eski eşi Ahu Aysal tarafından 55 milyon dolar harcanarak 2006 yılında otel olarak açılmıştı.

Ünal Aysal, Otel için 2019 yılında konkordato talep etmiş ve mahkemenin konkordato talebini kabul etmesi üzerine icra satışı da iptal edilerek, otele kayyum atanmıştı. Kayyumun atanmasıyla birlikte Ahu Aysal, Hotel Les Ottomans'tan ayrılmıştı.
Konkordato ilan etmek de Ünal Aysal'ı kurtaramamış, Aralık ayından bu yana otelin defterlerini inceleyen yetkililer, otelin kazancının borçlarını karşılayamayacağına karar vermişti. Bu nedenle Hotel Les Ottomans'ın icradan satılmasına karar verilmişti.
İstanbul Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme mahallesindeki Hotel Les Ottomans olarak işletilen Muhsinzade Yalısı’nın içinde ‘Swiss Restaurant işletmesi, ‘Şamdan Cafe ve Bar’ işletmesi ve açık havuz bulunuyordu.
169 ada 18 sayılı parsel üzerinde kurulu ‘Hotel Les Ottomans’ 2 bodrum zemin kat ve 2 normal kattan oluşuyor.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 18 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11