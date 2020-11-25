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Umut veren koronavirüs açıklaması: Tünelin ucunda ışık göründü

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 2020 yılı bitmeden koronavirüs aşısına başlanabileceğini duyurdu.

GÜNDEM 25.11.2020, 20:03
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Umut veren koronavirüs açıklaması: Tünelin ucunda ışık göründü
Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tünelin ucunda ışık göründü. İlk AB vatandaşı aralık ayı bitiminden önce aşılanabilir." ifadelerini kullandı.
AB üyesi ülkelerin aşının dağıtımına yönelik hazırlıkları tamamlamaları gerektiğine işaret eden Von der Leyen, aşının salgından "çıkış bileti" olduğunu söyledi.
Von der Leyen, geçen hafta yaptığı açıklamada, "Her şey sorunsuz bir şekilde ilerlerse, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) aralık ayının ikinci yarısında BionTech ve Moderna aşılarına şartlı pazarlama izni verebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.
EMA Başkanı Emer Cooke de  Kovid-19 aşıları konusunda Noel öncesinde olumlu görüş verebileceklerini açıklamıştı.

AB'nin "ilaç düzenleyicisi" olarak bilinen EMA, birlik genelinde insan ve hayvanlara ilişkin ilaç piyasasını düzenliyor. Ürünün güvenilirliğini ve etkisini denetleyen ajans aynı zamanda ilaçların piyasaya sunulup sunulmayacağına karar veriyor. 1995 yılında kurulan ajans herhangi bir ilacın ruhsatının iptal edilmesi için tavsiyede bulunabiliyor.

Öte yandan, AB, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon ve Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, Pfizer ve BioNTech ile 300 milyon, CureVac ile 405 milyon ve Moderna ile 160 milyon doz aşı almak için anlaşmıştı.
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