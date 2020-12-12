Umut Bulut'tan maç sonu Fenerbahçe itirafı!
Umut Bulut, "Fenerbahçe'ye karşı ayrı bir konsantrasyonum ve motivasyonum yok, takımımın kazanması için elimden geleni yaptım." dedi.
GÜNDEM 12.12.2020, 21:54
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süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden ve takımının ikinci golünü atan Umut Bulut, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
Umut Bulut, "Haftalardır gelen, üzerine koyan bir Yeni Malatyaspor var. Geçen haftaki Başakşehir maçında da iyi mücadele ettik. Mücadelemiz, hırsımız, oyun yapımız üzerine koyarak devam ediyor." dedi.
Bulut, konuşmasına şunları da ekledi;
"Enteresandır, her sene öyle bir anda Fenerbahçe'yle oynuyorum ki gol atmam gereken bir maç oluyor. Fenerbahçe'ye karşı ayrı bir konsantrasyonum ve motivasyonum yok, takımımın kazanması için elimden geleni yaptım."
Umut Bulut, "Haftalardır gelen, üzerine koyan bir Yeni Malatyaspor var. Geçen haftaki Başakşehir maçında da iyi mücadele ettik. Mücadelemiz, hırsımız, oyun yapımız üzerine koyarak devam ediyor." dedi.
Bulut, konuşmasına şunları da ekledi;
"Enteresandır, her sene öyle bir anda Fenerbahçe'yle oynuyorum ki gol atmam gereken bir maç oluyor. Fenerbahçe'ye karşı ayrı bir konsantrasyonum ve motivasyonum yok, takımımın kazanması için elimden geleni yaptım."
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