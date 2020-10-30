Umuda yolculukta en az 140 göçmen öldü

Açıklamada, "2020 yılında kaydedilen en ölümcül gemi kazasında, Senegal kıyılarında bir geminin batması sonucu en az 140 kişi boğuldu" denildi.Uluslararası Göç Örgütü (IOM), geçtiğimiz hafta 200 göçmeni taşıyan bir teknenin batması sonucu en az 140 kişinin öldüğünü duyurdu. İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmek üzere, Senegal'ın Mbour kentinden yola çıkan gemide yangın çıktığı belirtildi.

Yangının, geminin yakıt varillerinde başladığı aktarıldı. Örgütten yapılan açıklamada, "2020 yılında kaydedilen en ölümcül gemi kazasında, Senegal kıyılarında bir geminin batması sonucu en az 140 kişi boğuldu" ifadelelerine yer verildi. Enkazdan 59 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün Senegal elçisi Bakary Doumbia, "Çaresiz gençlerden faydalanan insan ticareti ve kaçakçılık ağlarını ortadan kaldırmak için hükümetler ve uluslarası toplumu birlik olmaya çağırıyoruz" dedi.

