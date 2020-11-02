Umre ziyaretleri tekrar başlatılacak! Kaç kişi kabul edilecek

Suudi Arabistan yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle yedi aylık bir aradan sonra umre için yaklaşık 10 bin yabancının gelmesine izin verdi.

Hacıların dini mekanlara götürülmeden önce üç gün boyunca karantinada tutulacağını açıklayan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Amr Al-Maddah, 50 yaşından küçük hacıların kabul edileceğini belirterek hacı adaylarının sürekli testten geçirileceğini ve vakaların yakından takip edileceğini bildirdi.

Geçen yıl 19 milyon Umre ziyaretçisini ağırlayan körfez ülkesi, bu sene Covid-19 salgını nedeniyle Hac ziyaretlerinin "sembolik" seviyede tutulacağını ve ülkedeki bin hacı adayı ile sınırlandırılacağını duyurmuştu.

Kısa süre önce ise günde 6 bin adayın hac ziyareti yapmasına yeşil ışık yakılmıştı.

