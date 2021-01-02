Umre ne zaman başlayacak? 2021 Umre sezonu ne zaman açılacak?

Umre; hac günleri diye bildiğimiz Arefe Günü ve Kurban bayramı günleri haricinde Müslümanların Mekke ve Medine'de yapmış oldukları nafile bir ibadettir.

Suudi Arabistan yönetiminin koronavirüs tedbirleri kapsamında 6 ay ara verdiği umre ziyaretleri yeniden başladı. 4 Ekim’den itibaren kademeli olarak başlatılan umre ibadeti için yurt dışından henüz ziyaretçi kabul edilmedi.

1 Kasım’dan itibaren ise bazı ülkelerden umre kafileleri alınmaya başladı.



Umre ziyaretlerinin ülkemizde ne zaman başlayacağı ise henüz belli değil. Zira Suudi Arabistan umre ziyaretleri için öncelikli olarak birkaç ülke belirledi. Söz konusu ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor.

Bu konuda Diyanet İşleri’nden bir açıklama yapılmadan organizatör firmaların açıklamalarına göre ücret ödenmemesi konusunda ise yetkililer uyarılarda bulunuyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

