Ümraniye'de korkulu anlar! 5 katlı iş yerinde yangın çıktı
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, ahşap boyası, boya malzemeleri ve kumaş satışı yapılan iş yerinin bulunduğu 5 katlı binada yangın çıktı. Y
GÜNDEM 29.09.2020, 06:36
Ümraniye'nin Yukarı Dudullu Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş merkezinin ikinci katında çıkan yangında ahşap boyası ve boya malzemelerinin bulunduğu kat, bir anda alevler içinde kaldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar meydana geldi.
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