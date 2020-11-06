Ümraniye’de kolonları patlayan site riskli alan dışında kaldı!

İstanbul’un Ümraniye ilçesine bağlı Elmalıkent mahallesinin 62 dönümlük alanı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla riskli alan ilan edildi.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla riskli alan ilan edilen bölgeyle ilgili, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Ümraniye Belediyesi Başkanı İsmet Yıldırım açıklamalarda bulundu.



Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a teşekkür ederek, 62 dönümlük alanda depreme dayanıklı, örnek bir projenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım ise, yaptığı açıklamada riskli alan kararının vatandaşın lehine olacağını ifade ederek, Elmalıkent mahallesinin yüzde 5’lik bir alanının kapsam içinde yer aldığını söyledi. Ümraniye Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise, riskli alan ilan edilen bölgede amacın mülk sahiplerinin 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası’ndaki desteklerden faydalanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Riskli alan ilan edilen bölgede mahalle sakinleriyle konuşan Medyascope’tan Fırat Fıstık ve Hazar Dost’un haberine göre, bölge halkı riskli alan ilanının rant için olduğunu savundu. Boş arazinin ve gecekonduların olduğu bölgenin rant için riskli alan ilan edildiğini ifade eden mahalle sakinleri, riskli alan ilan edilen bölgeden 20 metre ileride yer alan Üsküdarlılar ve Elmalıkent sitelerinin asıl sorunlu yerler olduğuna işaret etti.

Mahallelilere göre riskli alan ilan edilmesi gereken iki sitede yer alan blokların geçen yıl meydana gelen 5.8’lik depremde kolonlarının patladığı ve binaların çürük olduğu belirtiliyor.

