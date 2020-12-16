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Ümmete izzet örneği; genç şehit İbrahim Ebu Süreyya...

Şehadete koşarken “engel” tanımamıştı!

GÜNDEM 16.12.2020, 07:13
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Ümmete izzet örneği; genç şehit İbrahim Ebu Süreyya...
İşgalci İsrail rejiminin 2008 yılında Gazze’ye düzenlediği saldırıda iki ayağını birden kaybeden İbrahim Ebu Süreyya, üç yıl önce Siyonistlerin gerçekleştirdiği bir saldırı sonucunda şehadet mertebesine erişmişti. Şehit olma arzusuna kavuşan Ebu Süreyya zulme ve işgale karşı nasıl bir duruş sergilenmesi gerektiğinin örneği oldu.
Müslüman’ın sahip olması gereken izzeti ortaya koyan ve inancı uğruna engelli bedeniyle şehadete koşan İbrahim Ebu Süreyya, şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıldı. Katil İsrail rejiminin 2008 yılında Gazze’ye yönelik saldırısında ayaklarını kaybeden Ebu Süreyya, üç sene önce yine bir İsrail saldırısı neticesinde şehit olmuştu.

Şehit İbrahim Süreyya, 2017 yılında Gazze’de gerçekleştirilen Kudüs’e destek gösterilerine katılmıştı. İsrail’in 2008’de engelli bıraktığı bedeniyle izzet dolu bir tavır sergilemiş ve şehadete koşmuştu. 15 Aralık 2017 tarihinde Siyonist İsrail rejimi güçleri tarafından şehit edilen Ebu Süreyya’nın kamera kaydına alınan son sözleri, işgalcilere ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklayan ABD’ye bir meydan okuma niteliği taşıyordu. 29 yaşında şehit olan Ebu Süreyya, “İsrail ordusuna, burası bizim toprağımızdır mesajını vermek için geldim. Toprak bizim toprağımız, Trump’ın kararı için teslim etmeyeceğiz. Buradaki gösterilerimize de devam edeceğiz. İsrail ordusuna meydan okuyoruz. Filistin halkı cesur bir halktır” ifadelerini kullanmıştı.

Katil İsrail güçlerinin saldırısı sonucunda şehit olan İbrahim Ebu Süreyya’nın babasının yapmış olduğu açıklama yürekleri sızlatmıştı. Oğlunun şehadetini, “Bugün İbrahim’in düğün günü” ifadeleriyle karşılayan Ebu Süreyya’nın babası Nayif, “İbrahim, Filistin için şehit olmayı arzulamıştı, nail oldu. Bugün İbrahim’in düğün günü. Ayakların senden önce cennete yürüdü oğlum. Sen umduğuna nail oldun İbrahim. Filistin için Kudüs için şehit oldun. Oğlumun her genç gibi evlenip yuva kurma arzusu vardı. Ama engeli buna mani oldu. O bu dünyadan göçtü. Engelli olduğu halde İsrail güçlerince öldürüldü. Çok zor duygular… Ama elhamdülillah” demişti.
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